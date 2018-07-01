به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، افزود: ۵۰ نفر از این مسمومین توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند و ۱۲۰ نفر دیگر نیز خودشان به مراکز درمانی مراجعه کردند. این مسمومین در بیمارستان های مادر رامهرمز، ابوذر، سینا، کرمی و نفت اهواز پذیرش شده و تحت مداوا قرار گرفتند.

ویتصریح کرد: اولین نفر از مسمومین ساعت ۱۱ صبح روز جمعه با علائم اسهال و استفراغ به مراکز درمانی مراجعه کرده بود. در حال حاضر نیز، تیم های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به منظور انجام اقدامات بهداشتی لازم از جمله گندزدایی به این مناطق، اعزام شده اند.

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور در حال حاضر ۷۹ نفر از مسمومین در مراکز درمانی رامهرمز و اهواز بستری هستند و سایر مسمومین پس از دریافت خدمات، ترخیص شده اند.