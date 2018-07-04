۶.۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی وجود دارد

اکبر حسن بکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تا قبل از تصویب قانون واگذاری انشعاب موقت به واحدهای مسکونی مناطق حاشیه شهر و ساخت و سازهای غیرمجاز در سال ۹۶ بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان داشتیم.

وی ادامه داد: با تصویب این قانون و استقبال گسترده صاحبان ساخت و سازهای غیرمجاز تعداد انشعابات غیرمجاز برق در استان به شش هزار و ۷۰۰ انشعاب رسیده که متاسفانه این افراد تمایلی به خرید انشعاب قانونی ندارند و آسیب های زیادی به سیستم برق استان می زنند.

حسن بکلو اضافه کرد: برابر قانون برخوردهای جدی از جمله اخذ جریمه های سنگین و نیز معرفی به مراجع قانونی امسال در دستور کار قرار دارد که بزودی وارد فاز اجرایی می شود و امید می رود صاحبان این واحدهای مسکونی اقدام به خرید انشعاب موقت و قانونی برق کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی در ادامه از وجود انشعابات غیرمجاز برق غیرآشکار در استان نیز خبر داد و افزود: این بخش شامل افراد سودجویی است که با دستکاری کنتور برق و نیز وسایل اندازه گیری اقدام به تخلف می کنند که امسال برخورد قانونی در این بخش نیز صورت می گیرد.

وی در خصوص خاموشی در تابستان امسال گفت: امسال تابستان در استان خاموشی برنامه ریزی شده نداریم و اگر مردم ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند تابستان را بدون خاموشی خواهیم داشت و خاموشی های موقت این چند روزه نیز به صورت اظطرای برای مدیریت مصرف برق بوده و هیچ برنامه ریزی قبلی در این زمینه نداشتیم.

حسن بکلو با اشاره به مصرف بالای برق در بخش کشاورزی استان نیز گفت: برای صرفه جویی مصرف برق در این بخش بسته های تشویقی در نظر گرفته ایم که طی این بسته اقدام به مبادله تفاهم نامه با کشاورزان برای خاموش کردن پمپ های برق از ساعت ۱۲ تا ۱۶ ظهر در طول تابستان کرده ایم.

وی افزود: بر اساس این توافق اگر کشاورزان استان پمپ های برق خود را در ساعات اوج مصرف ۱۲ تا ۱۶ ظهر خاموش کنند این شرکت متعهد خواهد بود ۲۲۰ ساعت مابقی روز را به صورت رایگان برق در اختیار کشاورزان قرار دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: در این راستا تاکنون دو هزار و ۱۰۰ توافق نامه با کشاورزان استان مبادله شده و استقبال کشاورزان از این بسته تشویقی ادامه دارد.