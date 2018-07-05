۱۷۵۰ خانوار سوادکوه عشایر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کیان الهی عصر پنجشنبه در همایش دهیاران سوادکوه، با اشاره به نام‌گذاری روز دهیار، تعداد دهیاران شهرستان سوادکوه را ۶۰ نفر برشمرد و افزود: تعداد اعضای شورای اسلامی روستایی شهرستان نیز ۹۰ نفر است.

بخشدار زیراب با بیان اینکه با همکاری دهیاری‌ها بیش از ۹۸ درصد روستاهای بخش زیراب گازرسانی شده است، افزود: با پیگیری‌های انجام شده، برآورد فعلی ما از حفاری‌ها و خسارات در بخش زیراب یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است که قراردادها منعقد شده و آمادگی پرداخت از سوی شرکت گاز استان وجود دارد.

سرپرست بخش مرکزی از گازرسانی منطقه خانقاه‌پی از بخش مرکزی سوادکوه طی دو روز آینده خبر داد و با اشاره به وجود برخی مشکلات در امر گازرسانی به بخش مرکزی، گفت: به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، قرارداد تخریب و خسارت بسته شده و مابقی مقرر شد تا بعد از علمک‌گذاری انجام شود.

الهی تعداد خانوار عشایر شهرستان سوادکوه را یک هزارو ۷۵۰ خانوار برشمرد و با بیان اینکه حدود یک سوم از کل عشایر استان در سوادکوه هستند، در رابطه با بیمه آنها گفت: حدود ۱۰ هزار نفر سهمیه به شهرستان داده شد و با تغییر برخی کارگذاری‌ها، رتبه شهرستان از ۱۷ در سال گذشته به رتبه اول و دوم رسیده است.

وی با بیان اینکه دهیاران علی‌رغم محدودیت مالی در تمام اقدامات فرهنگی، ورزشی و یادواره شهدا فعال هستند، افزود: به‌واسطه این اقدامات دهیاری‌ها شاهد ارتقا برخی دهیاری‌های شهرستان از درجه دو به سه و سه به چهار بوده‌ایم.

بخشدار زیراب با بیان اینکه در استان دیگر زمینی برای دفن زباله توسط منابع طبیعی واگذار نخواهد شد، بر آموزش و فرهنگ‌سازی تفکیک زباله و مدیریت پسماند توسط دهیاران به افراد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ۱۴روستا از بخش زیراب و مرکزی برای کارهای اشتغال‌زایی و صادرات محصولات تولیدی به استان معرفی شدند، افزود: طرح شهرستان سوادکوه در استان به‌عنوان طرح الگو و نمونه پذیرفته و معرفی شده است.

الهی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اما تاکنون شهرستان سوادکوه نتوانسته است اعتباری را جذب کند و این امر نیازمند پیگیری بیشتر دهیاران است.

بخشدار زیراب یکی از ایتم‌های مهم شهرستان سوادکوه در بخش گردشگری را بوم گردی عنوان کرد و ادامه داد: برای اولین بار در شهرستان مجوز متل با سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد تومان صادر شده است.

وی با اشاره به بحران آب، از مشارکت حدود ۶۰ درصدی دهیاران در احداث مخازن آب خبر داد و گفت: دهیاران همکاری جدی در احداث مخازن آب شرب با اداره آب روستایی داشته‌اند.

الهی از جمله مسائل پیش روی دهیاران را عدم درآمد پایدار و حتی نیمه پایدار دهیاری برشمرد و افزود: ۱۹ مورد از موارد درآمدی دهیاران توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است.