مراسم سالگرد درگذشت مریم میرزاخانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد درگذشت مریم میرزاخانی روز یکشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن جابرن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد پس از یک دوره تحمل بیماری سرطان ۲۴ تیرماه سال ۹۶ در یکی از بیمارستان های آمریکا در گذشت.

وی در سال ۲۰۱۴ به دلیل کار در زمینه «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز شد که بالاترین جایزه در رشته ریاضیات است.

وی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز بود.

از وی به عنوان یکی از ده ذهن جوان برگزیده سال ۲۰۰۵ از سوی نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشته ریاضیات نیز تجلیل شده بود.

این نابغه ریاضی برنده جوایزی چون جایزه ستر از انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲۰۱۳ و جایزه کلی بود.