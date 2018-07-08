کادر پزشکی با استقلال به ترکیه خواهد رفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای تمرینات آبی پوشان برای لیگ هجدهم این تیم بدون حضور کادر پزشکی تمرینات خود را انجام داده که این در دنیای فوتبال بی سابقه است، اما تیم استقلال این شرایط را تجربه کرده و تمرینات خود را بدون حضور کادر پزشکی انجام داده است.

البته کادر پزشکی استقلال دو بار در تمرینات آبی پوشان حضور پیدا کرده که یک بار آن بعد از مصاحبه وینفرد شفر بود و بار دوم دیدار تدارکاتی استقلال برابر امیدهایش در مجموعه ورزشی صنایع دفاع بوده است ولی با تمام تعاریفی که شفر از کادر پزشکی انجام داده هنوز وضعیت تیم پزشکی مشخص نیست.

کاروان استقلال قرار است امروز تهران را به مقصد ترکیه جهت برپایی یک اردوی ۱۱ روزه ترک کند اما مشخص نیست کادر پزشکی استقلال هم با این تیم به ترکیه خواهد رفت یا همچنان آبی پوشان باید بدون حضور پزشک اردو را پشت سر بگذارند.

اینکه چه اختلافی بین مجموعه پزشکی و باشگاه استقلال وجود دارد به طور شفاف مشخص نیست البته عده ای آن را مساله مالی می دانند و عده ای دیگر غیبت کادر پزشکی را ناراحتی دکتر نوروزی از ثبت قرارداد با بازیکنان بدون مراحل پزشکی می دانند.