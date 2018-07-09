آموزش دانش آموزان برگزیده کشوری در آزمایشگاه نقشه برداری مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دو دانش آموز سراسر کشور که توانسته بودند به مرحله کشوری این مسابقه راه پیدا کنند در این رویداد با مقدمات تئوری و عملی سیستم‌های سیگنال‌های مغزی EEG، fNIRS، تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغزی tES، TMS و تصویربرداری مغزی fMRI، MRI آشنا شدند.

مسابقه دانش‌آموزی دانش مغز (Brain Bee) باهدف علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به یادگیری در مورد مغز و کارکردهای آن، پرورش استعدادهای جوان، ‌استفاده از ایده‌های نو و هدایت نسل پویای امروز به تحصیل در حوزه علوم اعصاب، هرساله در سطح دنیا برگزار می‌شود.

این مسابقات در بیش از ۱۵۰ مرکز و ۳۰ کشور دنیا برگزار و برگزیدگان مسابقات کشوری، هرساله در یک نقطه از دنیا گردهم آمده و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در ایران نیز این مسابقات از سال ۱۳۹۳ هرساله زیر نظر انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با شرکت دانش‌آموزان مقطع متوسطه برگزار می‌شود.