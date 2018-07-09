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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

با برگزاری سمینار صورت گرفت؛

آموزش دانش آموزان برگزیده کشوری در آزمایشگاه نقشه برداری مغز

آموزش دانش آموزان برگزیده کشوری در آزمایشگاه نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز سمینار یک روزه آموزشی مهارتی نقشه‌برداری مغز را ویژە دانش‌آموزان برگزیده کشوری مسابقه‌ دانش مغز برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دو دانش آموز سراسر کشور که توانسته بودند به مرحله کشوری این مسابقه راه پیدا کنند در این رویداد با مقدمات تئوری و عملی سیستم‌های سیگنال‌های مغزی EEG، fNIRS، تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغزی tES، TMS و تصویربرداری مغزی fMRI، MRI آشنا شدند.

مسابقه دانش‌آموزی دانش مغز (Brain Bee) باهدف علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به یادگیری در مورد مغز و کارکردهای آن، پرورش استعدادهای جوان، ‌استفاده از ایده‌های نو و هدایت نسل پویای امروز به تحصیل در حوزه علوم اعصاب، هرساله در سطح دنیا برگزار می‌شود.

این مسابقات در بیش از ۱۵۰ مرکز و ۳۰ کشور دنیا برگزار و برگزیدگان مسابقات کشوری، هرساله در یک نقطه از دنیا گردهم آمده و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در ایران نیز این مسابقات از سال ۱۳۹۳ هرساله زیر نظر انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با شرکت دانش‌آموزان مقطع متوسطه برگزار می‌شود.

کد مطلب 4341857

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