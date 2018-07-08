آتش در انبار گمرک سمنان اطفا شد

سعید اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه حریق در انبار گمرک سمنان به طور کامل مهار شد، ابراز داشت: در پی وقوع این آتشسوزی در ساعت ۱۳:۳۰ ظهر یکشنبه بلافاصله نیروهای آتشنشانی با ۱۵ نیرو وارد عملیات اطفای حریق شدند که درنهایت با تلاش بی وقفه پنجساعته این حریق دقایقی پیش اطفا شد.
وی بابیان اینکه برای اطفای حریق پنج دستگاه خودروی ویژه و دو دستگاه آبرسان اعزامشده بود، افزود: در وهله نخست با استفاده از لیفتراک موجود در گمرک مواد سالم جداسازی شد تا از سرایت آتش به سایر قسمتها جلوگیری شود.
مدیر عامل آتشنشانی سمنان بابیان اینکه در این حریق ۶۴۵ تن پنبه و انواع مواد سوختنی دیگر به طور کامل سوخت، ابراز داشت: سیم مسی، سیم آلومینیومی، نوار فلزی، کائوچوی مصنوعی و اکسید کلسیم از جمله این مواد بودند.
اسماعیل پور با بیان اینکه علت وقوع آتشسوزی با فروکش کردن حریق بهتر قابل تشخیص خواهد بود، اضافه کرد: این انبار گمرک یک هزار و ۲۰۰متر مربع وسعت داشت که علت و میزان ریالی این حریق در دست بررسی کارشناسان است.
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