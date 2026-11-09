به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامّتان» به میزبانی همدان اظهار کرد: میزبانی از این رویداد ملی نقش موثری در ترویج فرهنگ قرآن و تقویت فعالیت‌های دینی در سطح جامعه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به امضای تفاهمنامه میان استاندار همدان و ستاد مرکزی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور برای استقرار دبیرخانه دائمی این جشنواره در استان افزود: با راه‌اندازی این دبیرخانه بستر مناسب‌تری برای تداوم برنامه‌ها و رویدادهای قرآنی در همدان فراهم شده و امیدواریم این امر به ارتقای بیش از پیش فعالیت‌های فرهنگی بینجامد.

همدان-معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان از ظرفیت‌ها و نخبگان برجسته قرآنی برخوردار است، تصریح کرد: حضور قاریان و نمایندگان استان‌های مختلف در همدان فرصتی مغتنم برای تبادل تجربیات، هم‌افزایی فرهنگی و عطرآگین شدن فضای شهر به کلام وحی است.

درویشی با استناد به تاکیدات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «هر مسجد باید یک پایگاه قرآن باشد»، یادآور شد: اساس این جشنواره بر فعالیت در بستر مساجد استوار است و برگزاری مسابقات و محافل تلاوت در این فضا، گامی موثر در تحقق این مطالبه به شمار می‌رود.

وی مسجد را فراتر از یک مکان عبادی کانونی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: حضور اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان در کنار فعالان قرآنی زمینه انس عمیق‌تر نسل نو با قرآن کریم را فراهم می‌کند.

همدان-معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با میزبانی همدان از هجدهمین دوره مسابقات «مدهامّتان» و فعالیت دبیرخانه دائمی آن جایگاه مساجد تقویت شده و جامعه بیش از پیش از آموزه‌های قرآن کریم بهره‌مند شود.