به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فتحی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و توانمندی کشاورزان منطقه اظهار کرد: میانگین عملکرد استاندارد تولید زعفران در کشور بین ۵ تا ۷ کیلوگرم در هر هکتار است اما به دلیل شرایط مطلوب کشت، مزارع شهرستان کبودراهنگ عملکردی فراتر از میانگین کشوری ثبت کرده و میزان برداشت در هر هکتار بین ۸ تا ۱۲ کیلوگرم متغیر است.

وی با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۶۲۰ کیلوگرم زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود، افزود: با توجه به سازگاری اقلیمی، شرایط مناسب آب‌وهوایی و حضور کشاورزان پیشرو و نمونه، توسعه سطح زیر کشت زعفران در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد و تلاش می‌شود این محصول ارزشمند در سایر مناطق مستعد شهرستان نیز گسترش یابد.