ارکستر سازهای ملی در قزاقستان اجرا کرد/ قدردانی از فخرالدینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری، ارکستر سازهای ملی ایران در سالن آمفیتئاتر شهر آستانه و در قالب جشنواره «سرپر» جشن ملی ۲۰ سالگی پایتختی آستانه در کشور قزاقستان روی صحنه رفت.
این ارکستر متشکل از گروه نوازندگان ایرانی به رهبری علیاکبر قربانی و با نظارت فرهاد فخرالدینی موسیقی ایرانی را در شهر آستانه طنینانداز کرد.
«شورآفرین» ساخته علیاکبر قربانی، «بهار دلکش» اثر استاد درویش خان، «بهار من» اثر علی تجویدی، سه قسمت از سوئیت «ابن سینا» و «موج» از فرهاد فخرالدینی، و «کوهستانی، در قفس و تمرین دشتی» از ابولحسن صبا قطعاتی بود که با حضور گروههای موسیقی و ارکسترهای کشورهایی همچون کره جنوبی، داغستان، قرقیزستان، روسیه و مقدونیه و همچنین سفرای کشورهای خارجی و سفیر ایران در محل آمفیتئاتر آستانه و در حاشیه رودخانه این شهر اجرا شد.
در اجرای روز اول ارکستر سازهای ملی ایران، فرهاد فخرالدینی، ساکن عبدالرحمناف رییس فیلارمونیای شهر آستانه و همچنین رییس فستیوال «سرپر» را برای حضور در روی صحنه دعوت کرد و اثر خوشنویسی از هنرمند ایرانی را به پاس قدردانی از میزبانی این ارکستر به وی اهدا کرد.
فخرالدینی در این مراسم با قدردانی از دعوت ارکستر سازهای ملی ایران برای حضور در جشن بیست سالگی پایتختی آستانه به عنوان مهمترین جشن ملی این کشور گفت: حضور گروه هنرمندان قزاقستان در تهران پرثمر بود و باعث شد ارتباط بین ایران و قزاقستان در حوزه هنر رونق بگیرد. عملکرد شما را در این ۲۰ سالی که آستانه را شکل دادید، تحسین میکنم. امیدوارم که در جشنهای ملی شما شرکت کنیم و شما جشنهایی پی در پی بگیرید و ما هم با اشتیاق در این جشنها و در این مسابقه فرهنگی با هنرمندان خود شرکت کنیم.
همچنین ارکستر سازهای ملی در روز آخر جشنواره «سرپر» آغازگر مراسم رسمی و پایانی این جشنواره بود و بعد از اجرای منتخبی از قطعات توسط ارکستر از فرهاد فخرالدینی قدردانی شد.
ساکن عبدالرحمناف بعد از اهدای لوح به فخرالدینی حضور وی را در کشور قزاقستان بسیار مهم دانست و گفت: شما انسان بزرگی هستید و امروز با هنرمندان و نوازندههای بسیار سطح بالا اجرایی را به نمایش گذاشتید که باعث افتخار ما بود. امیدواریم به زودی بتوانیم از تجربیات شما بهره ببریم و دوباره شاهد حضور شما در قزاقستان باشیم.
در ادامه بعد از دعوت رهبر ارکستر سمفونیک شهر آستانه از ارکستر سازهای ملی برای تماشای اجرای این ارکستر در سالن کنگره هاوس این شهر، ضیافت شامی به افتخار ارکستر سازهای ملی در محل فیلارمونیای آستانه برگزار شد.
در این ضیافت رهبر ارکسترهای ملی و سمفونیک شهر آستانه و استانهای دیگر قزاقستان و همچنین رهبران ارکستر کشورهای شرکت کننده در فستیوال «سرپر» حضور داشتند.
ساکن عبدالرحمناف رییس فیلارمونیای دولتی شهر آستانه در این مراسم با بیان اینکه حضور فخرالدینی در این جمع افتخار بزرگی است، گفت: خوشحالم که در ادامه تبادلات فرهنگی بین ۲ کشور به این نقطه رسیدیم. بسیار علاقه داریم که از تجارب شما در این زمینه استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه تمایل دارند به زودی تفاهمنامه اجرایی بین فیلارمونیای آستانه و موسسه توسعه هنرهای معاصر به منظور گسترش فعالیتهای هنری امضا کنند، عنوان کرد: در قالب این تفاهمنامه برای اجرایی مشترک از هنرمندان ایرانی دعوت خواهیم کرد.
ساکن عبدالرحمناف با اشاره به سفر خود به تهران ادامه داد: در این سفر من بازدیدی از مجموعه موزه موسیقی را داشتم و امیدواریم از این تجربیات در کشور خود استفاده کنیم.
قیرین بیک رهبر ارکستر شهر اورال در قزاقستان نیز با تحسین هنر نوازندههای ایرانی در این اجرا گفت: فخرالدینی استاد بزرگی است. مهارت نوازندههای ایرانی در سطح بسیار بالایی بود و بسیار از اجرای ارکستر سازهای ملی ایران لذت بردیم.
فرهاد فخرالدینی نیز در این نشست گفت: صمیمتی قابل تحسین در شهر شما دیدم. امیدوارم مبادلات هنری بین ۲ کشور ادامه پیدا کند.
علی اکبر قربانی رهبر ارکستر سازهای ایرانی نیز گفت: امروز موسیقی به واقع زبان مشترک همه ما شده است.
سفیر ایران در آستانه نیز به مناسبت حضور ارکستر سازهای ملی در این شهر با برگزاری ضیافتی از هنرمندان کشور قدردانی کرد.
مجتبی دمیرچیلو در ضیافتی که در هتل ماریوت شهر آستانه برپا شده بود، گفت: دنبال فرصتی برای دورهمی در روزهای پایانی ماموریت خود در قزاقستان بودم که حضور هنرمندان برجسته ایرانی این فرصت را فراهم کرد. فعالیتهای فرهنگی در توسعه روابط بین کشورها بسیار موثر است، سالهای اخیر دوره بیادماندنی در تاریخ روابط بین ۲ کشور محسوب میشود و امیدواریم روابط فرهنگی ۲ کشور بعد از این گسترده تر تداوم یابد.
در پایان سفیر ایران از نوازندههای ارکستر، خواننده، رهبر ارکستر و همچنین فخرالدینی قدردانی کرد و وحید تاج و تعدادی از نوازندههای ارکستر به صورت بداهه قطعاتی را در این برنامه اجرا کردند.
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