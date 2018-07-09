پیکر امام جمعه فقید الوند تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع حجت‌ الاسلام‌ علی طهماسبی امام جمعه فقید الوند دقایقی پیش با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و حضور گسترده مردم از میدان لاله شهر الوند به سمت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) تشییع شد.

آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین بر پیکر حجت الاسلام علی طهماسبی اقامه نماز کرد.

پیکر مرحوم طهماسبی صبح فردا به زادگاه اش شهر قیدار زنجان منتقل می شود.

مراسم شام غریبان هم امروز بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام زمان (عج) شهر الوند برگزار خواهد شد.

مرحوم حجت‌الاسلام علی طهماسبی مدرس حوزه و دانشگاه در سن ۵۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

وی از سال ۹۲ امامت جمعه الوند مرکز شهرستان الوند را برعهده داشت.

حجت‌الاسلام علی طهماسبی امام جمعه فقید الوندصبح امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.