به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی با گرامیداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی ترویج فرهنگ مطالعه و تسهیل دسترسی کودکان و نوجوانان به منابع مطالعاتی را از اولویت‌های مهم فرهنگی برشمرد و اظهار کرد: کتاب و کتاب‌خوانی از بنیادی‌ترین مولفه‌های رشد فکری، ارتقای سرمایه فرهنگی و توسعه آگاهی عمومی جامعه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به جزئیات اهدای کتاب به مدارس روستایی همدان افزود: همزمان با هفته کتاب و در راستای حمایت از فعالیت کتابخانه‌های آموزشی و عمومی یک هزار و ۴۰ نسخه کتاب در موضوعات متنوع و متناسب با نیاز مخاطبان به پنج کتابخانه مدرسه‌ای و روستایی استان اهدا شده است.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور تصریح کرد: در این طرح ۲۰۰ نسخه کتاب به کتابخانه ولیعصر، ۱۰۰ نسخه کتاب کمک آموزشی به کتابخانه دبیرستان حاجی بابایی، ۶۰۰ نسخه کتاب کمک آموزشی به هنرستان باهنر همدان، ۲۰ نسخه کتاب کودک به کتابخانه روستای هدف گردشگری ورکانه و ۱۲۰ نسخه کتاب نیز به کتابخانه دبستان پسرانه مهر همدان اهدا شد.

زارعی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به کتابخانه‌های روستایی و مناطق کمتر برخوردار بیان کرد: دسترسی به منابع اطلاعاتی باکیفیت نباید محدود به مراکز شهری باشد چراکه کتابخانه‌های روستایی و مدارس مناطق کم‌ برخوردار نقش کلیدی در ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، پرورش استعدادها و تحقق عدالت فرهنگی ایفا می‌کنند.

وی تامین منابع مطالعاتی متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان را گامی موثر در راستای انس نسل آینده با کتاب دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از کتابخانه‌های مدارس و روستاها صرفا اهدای کتاب نیست بلکه سرمایه‌گذاری فرهنگی ریشه‌داری برای آینده جامعه محسوب می‌شود.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در پایان ضمن قدردانی از همکاری واحد مبادله و اهداء سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای و گسترش بیش از پیش فرهنگ مطالعه در سطح استان همدان تاکید کرد.