به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی‌حلم با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآنی «مدهامتان» اظهار کرد: برگزاری این رویداد فاخر قرآنی فرصتی مغتنم برای ترویج معارف دینی، شناسایی استعدادهای درخشان قرآنی و ایجاد زمینه انس و ارتباط هرچه بیشتر نسل نوجوان و جوان با کلام الهی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به کارکردهای این جشنواره افزود: مسابقات «مدهامتان» با فراهم‌سازی بستری مناسب برای حضور و رقابت سالم فعالان قرآنی، نقش موثری در تقویت فعالیت‌های فرهنگی، گسترش فرهنگ انس با قرآن در سطح جامعه و تربیت نسلی مومن، متعهد و مانوس با آموزه‌های قرآن کریم ایفا می‌کند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این استان در رویداد ملی «مدهامتان» تصریح کرد: این میزبانی فرصت مناسبی است تا ضمن معرفی ظرفیت‌های برجسته فرهنگی و قرآنی استان همدان فضای معنوی حاکم بر جامعه بیش از پیش تقویت شود.

حجت‌الاسلام حسنی‌حلم در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری هجدهمین دوره مسابقات کشوری «مدهامتان» گامی موثر، ماندگار و راهگشا در راستای توسعه فعالیت‌های دینی و پیوند عمیق‌تر نوجوانان و جوانان با آموزه‌های نورانی قرآن کریم باشد.

گفتنی است هجدهمین دوره کشوری مسابقات قرآنی «مدهامتان» از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.