به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مروتی روز دوشنبه افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، راه‌اندازی این اتوبوس‌ها زمان انتظار مسافران را در برخی خطوط ۳۰ دقیقه به ۲۰ دقیقه کاهش داده است.

وی ادامه داد: این اتوبوس‌ها با صرف ۳۰۰ میلیارد تومان با هدف خدمات‌رسانی، کاهش زمان انتظار مسافران و بهبود دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی راه اندازی شد.

مروتی گفت: اتوبوس‌های جدید در مسیرهای پهرآباد، میکائل‌آباد، شهرک سهند، شهرک امام علی (علیه السلام)، محله ۱۳ آبان، شهرک امام حسن (علیه السلام)، محله جهانگیری، محدوده میدان مولوی، کوی دانشگاه، ۴۸ متری و فازهای یک و ۲ شهرک ولیعصر آغاز به کار کرده‌اند.

شهردار مراغه اضافه کرد: هم اکنون ۲۲ دستگاه اتوبوس درون شهری در این شهر بیش از ۲۰ هزار نفر مسافر را جا به جا می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری مراغه، با هدف افزایش رفاه شهروندان، تسهیل رفت‌وآمد و تقویت خدمات شهری، روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را با جدیت دنبال می‌کند.

مروتی با اشاره به جمعیت ۲۰۰ هزار نفری مراغه افزود: تلاش می کنیم با توسعه حمل‌ونقل عمومی، توزیع مناسب ناوگان در مسیرهای مختلف و بهبود دسترسی شهروندان به اتوبوس، گام‌های مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهری برداریم.