انتقام به سبک خانم خیاط در بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید رمان « داستان خیاط» اثر «رزالی هم» نویسنده معاصر استرالیایی را با ترجمه «مریم سعادتمند بحری» روانه بازار کرد.

رزالی هم نویسنده و فیلمنامه‌نویس رادیو و تلویزیونی استرالیایی است که این داستان نخستین اثر داستانی بلند وی به شمار می‌رود که باعث شهرت بسیاری نیز برای او شد تا جایی که تاکنون بیش از 75 هزار نسخه از آثار وی در سراسر دنیا به فروش رفته است.

این رمان روایتی است از زندگی زنی با عنوان مرتل دانیج که زنی زخم خورده و درد کشیده است و در تمام دنیا تنها یک مادر نحیف و یمار برایش باقی مانده است. با این همه او صاحب اراده‌ای قوی و تحسین‌برانگیز است و با تکیه بر همین مساله با تفکرات تبعیض‌گرایانه و باورهای غلط جامعه خود مبارزه و دست به هنجار شکنی می‌زند.

این رمان در سال2015 دستمایه ساخت اثری سینمایی با بازی کیت وینسلت نیز شد.

داستان این رمان در اوایل دهه پنجاه میلادی می‌گذرد که طی آن تیلی دانیج به زادگاه خود در استرالیا باز می‌گردد و به فکر انتقام از اهالی است. او وقتی کودک بود پا به این شهر گذاشت و تا 10 سالگی کوله‌باری از خاطرات نفرت‌انگیز را با خود حمل کرد. در کودکی به او تهمت قتل زده شده و به همین گناه او را از مادرش جدا کردند. حالا او به شهر بازگشته است و می‌خواهد انتقام تمام آنچه بر او رفته را به شیوه خودش بازپس بگیرد.

این رمان در 312 صفحه با قیمت 28500 تومان منتشر شده است.