به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، امید ذاکری بیان داشت: سازند های زمین شناسی غالب شهرستان بشاگرد را سازندهای مارن میشان تشکیل می دهد که از ویژگی های این سازند این است که هیچ آبخوان و سفره های آب زیرزمینی به علت نفوذ ناپذیر بودن نمی تواند تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی این شهرستان فاقد رودخانه های دایمی بوده و مردم این شهرستان از قرون و اعصار بسیار دور با دانش بومی که کسب کرده بودند با اجرای سازه هایی خشکه چین در آبراهه ها با عناوین دربند و کشبند نسبت به ذخیره سازی آب در رسوبات ترسیب شده پشت این سازه ها اقدام که با رها سازی تدریجی آب ذخیره شده بصورت زه آب پایین دست و چشمه سارهای مصنوعی آب مورد نیاز خود را تامین می کردند.

ذاکری تصریح کرد: سازه آبخیزداری کاهکن که در دهه هشتاد و در مجاورت شهر گوهران بشاگرد با حجم آورده سالیانه دو میلیون متر مکعب همراه با چند سازه رسوبگیر و بندهای خشکه چین احداث شده است توانسته نقش و اثرات خود را در تامین آب شهرستان بشاگرد حتی در خشکسالی های شدید به خوبی ایفا نماید.

به گفته ذاکری، در حال حاضر آبرسانی به بیش از چهل روستا و دو شهر شهرستان بشاگرد که با کمبود منابع آبی مواجه هستند با حفر چاهکی در پایین دست سازه آبخیزداری کاهکن توسط تانکرهای سیار تامین میگردد بطوریکه میتوان گفت یکی از دو منبع آب قابل اطمینان و پایدار این شهرستان این سازه میباشد.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان اضافه کرد: منبع آبی پایدار دیگر این شهرستان سازه آبخیزداری تنگ سهران است که در حال حاضر عملیات آبرسانی به ۵۵ روستا از این سازه توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در حال اجرا است که پس از تکمیل عملیات انتقال آب میتوان گفت مشکل قسمت عمده ای از روستاهای شهرستان بشاگرد حل شده است.

وی تاکید کرد: با عنایت به اثرات مناسب و درخور توجه سازه های آبخیزداری در این شهرستان در سال جاری نیز برنامه ریزی برای اجرای ۲۰ پروژه آبخیزداری جدید در بشاگرد بعمل آمده است.

وی عنوان کرد: اقدام دیگر موثر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در شهرستان بشاگرد گسترش سازه های مشارکتی حاصل از دانش بومی مردم آبخیزدار این شهرستان می باشد که بزودی از اوایل مرداد ماه آغاز خواهد شد.