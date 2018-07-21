تولیدکنندگان به مامور وصول مالیات مبدل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضوی ظهر شنبه در مراسم هفته صنعت و معدن در ساری با عنوان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید سریعا به نفع تولید اصلاح شود گفت: اکنون تولیدکندگان به مامور وصول مالیات تبدیل شده اند و در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی گرفته می شود.

وی ادامه داد: باید از همه تولید ناخالص ملی مالیات گرفت و این امر سبب می شود تا مالیات شش برابر رشد یابد.

وی با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند گفت: جور این عدم پرداخت مالیات را تولیدکننده و صنعت می پردازد.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه حدود سه هزار واحد صنعتی در استان فعالیت دارد گفت: می توان از فرصت تحریم برای برون رفت مشکلات بهره برد.

وی با بیان اینکه دولتها همواره سعی کردن به ثابت کردن نرخ ارز ببالند افزود: مشکلات و مسائل بیرونی و درونی سبب شد تا نرخ ارز را دو نرخی کنیم.

وی با تاکید براینکه کمربندهای را در زمینه رشد اقتصادی باید محکم ببندیم یادآور شد: هدفمندی یارانه ها از جمله تصمیمات برای جراحی اقتصادی بود که بسیار بد اجرا شد.

رضوی، اصلاح نظام بانکی را از دیگر جراحی ها برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: این طرح و اصلاح نظام مالیاتی هنوز مسکوت مانده است.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه نباید به سپرده های بانکی سود پرداخت شود و در عین حال از آن مالیات اخذ شود، اصلاح نظام بانکی را ضروری برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه با ایست و بازرسی قاچاق کنترل نمی شود گفت: باید هزینه ها و جریمه ها را افزایش داد و برای شکوفایی صنعت باید نرخ ارز نیز واقعی شود.