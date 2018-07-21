زنجان در سالهای تحریم رشد اقتصادی مثبت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسملو ظهر شنبه در دیدار با استاندار زنجان، افزود: زنجان جزو استان‌هایی است که در سال‌های تحریم ۹۱ تا ۹۴ رشد اقتصادی مثبتی را داشته است.

وی اظهار کرد: در سال ۹۴ درآمد سالانه استان ۹۵ درصد متوسط کشوری بوده است که در سال جاری این میزان ۶۳ درصد بوده است.

قاسملو تأکید کرد: استان زنجان رتبه نهم درآمد سرانه در سطح کشور را دارد.

رئیس گروه پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان به نرخ بیکاری استان زنجان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان زنجان در سال گذشته ۱۰.۴ درصد بود که رتبه هفتم را در کشور داشتیم و نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۴۱.۵ درصد و رتبه استان در نرخ مشارکت اقتصادی ۹ است.

قاسملو به مشارکت اقتصادی بانوان در استان زنجان اشاره کرد و ابراز کرد: خوشبختانه در استان زنجان هم مشارکت اقتصادی بانوان است و باید این نرخ بیشتر شود.

وی به پوشش مالیاتی در استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان زنجان ظرفیت و پوشش مالیاتی بالا و زیاد است.

قاسملو به رتبه استان در بخش کسب‌ و کار اشاره کرد و گفت: نمره کسب‌وکار استان ارتقاء خوبی داشته و رتبه استان در بخش کسب و کار رو به رشد است.