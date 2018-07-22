اخطار «آلبرایت» به جهان در دوران «ترامپ»

به گزارش خبرنگار مهر، مادلین آلبرایت معتقد است کسی که از طرف یک ملت یا گروه صحبت میکند، در برابر حقوق دیگران بیتوجه است و برای رسیدن به اهدافش به زور و خشونت متوسل میشود «فاشیست» نامیده میشود.
از نظر او قرن بیستم با درگیری بین دموکراسی و فاشیسم تعریف میشود؛ مبارزهای که باعث نگرانی در مورد بقای آزادی بشر شد و میلیونها نفر را از بین برد. با توجه به وحشت از این تجربه، این نگرانی وجود دارد که جهان، جانشینان معنوی هیتلر و موسولینی را در دوران ما بوجود آورند. آلبرایت در کتاب «فاشیسم: یک اخطار»، تجارب خود را به عنوان یک کودک در اروپای جنگزده و سپس یک دیپلمات، با مخاطبش در میان میگذارد.
آلبرایت در این کتاب در صدد است نشان دهد فاشیسم نه تنها در قرن بیستم سایه وحشتناک خود را بر روی دنیا گسترانده بود، بلکه اکنون نیز پس از جنگ جهانی دوم بیش از هر زمان دیگر تهدیدی برای صلح و عدالت محسوب می شود.
از نظر او حرکت رو به جلو به سمت دموکراسی تا رسیدن به سقوط دیوار برلین، حالا به سمت عقب برگردانده میشود. ایالات متحده، که از لحاظ تاریخی ادعای پشتیبانی از جهانی آزاد را دارد، حالا توسط رئیس جمهوری هدایت میشود که باعث تشدید نگرانی در مورد نهادهای دموکراتیک شده است. در بسیاری از کشورها، عوامل اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی، مرکز سیاسی را تضعیف کرده و افراطگرایی راست و چپ را افزایش میدهند.
اولین وزیر امور خارجه زن ایالات متحده آمریکا در کتابش نوشته است که رهبران معاصر مانند «ولادیمیر پوتین» و «کیم جونگ اون» از بسیاری از تاکتیکهای استفاده شده توسط فاشیستها در دهه های ۱۹۲۰ و ۳۰ استفاده میکنند.
کتاب «فاشیسم: یک اخطار» توسط کسی نوشته شده که نه تنها تاریخ را مطالعه کرده، بلکه به شکلی در روند شکلگیری آن و رسیدن به وضع کنونیاش کمک کرده است. این کتاب با یادآوری تاریخ به مخاطبان، تلاش میکند جهان را از تکرار اشتباهات غمانگیز گذشته بازدارد.
انتشارات «هارپر» آمریکا این اثر را در قالب ۳۰۴ صفحه در آوریل سال میلادی جاری منتشر کرده است.
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