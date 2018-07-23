افزایش ۱۴ درصدی مستمری خانوارهای مددجوی گلستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، امان اله حسین پور، اظهار کرد: تیرماه امسال مستمری ۴۹ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد با افزایش ۱۴ درصدی به همراه یارانهها بهحساب آنها واریز شد.
وی با اشاره به میزان تغییر مستمری دریافتی جامعه هدف کمیته امداد در سال ۹۷، افزود: رقم مستمری واریزی برای خانوارهای یکنفره ۱۰۸ هزار تومان، دونفره ۲۱۵ هزار تومان، سهنفره ۲۸۹ هزار تومان، چهارنفره ۳۸۴ هزار تومان و پنج نفر به بالا ۴۱۶ هزار تومان است.
حسین پور عنوان کرد: هم زمان با سراسر کشور، مابهالتفاوت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد هم بهحساب آنها پرداخت میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با اشاره به تأثیرات رشد اقتصادی خانوارها در رفع محرومیت و ریشهکن کردن فقر در جامعه گفت: با توجه به تورم و شرایط کنونی اقتصاد کشور این نهاد برای کمک به محرومان، نیازمندان و مستمریبگیران خود در سال جاری اقدام به افزایش پرداختی به مددجویان کرده است.
وی با اشاره به افزایش سه برابری مستمری مددجویان در سال جاری افزود: با تلاش و پیگیریهای مسئولان عالی کمیته امداد، مستمری مددجویان از محل اعتبارات تخصیصی سازمان هدفمندی یارانهها از فروردینماه سال ۹۷ برای رفع نیازهای معیشتی و ضروری آنها به سه برابر افزایش یافت.
گفتنی است، کمیته امداد استان گلستان دارای ۱۰۶ هزار نفر مددجوی تحت حمایت است.
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