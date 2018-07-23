تلاش «مسعود بارزانی» برای ترمیم روابط خود با جریان های شیعه عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، یک منبع آگاه اعلام کرده است که جریان های سیاسی شیعه و کُرد عراقی تلاش دارند که با اتحاد ائتلاف بزرگتر را در پارلمان عراق تشکیل دهند.

یک چهره سیاسی عراقی تأکید کرده است که همه جریان های شیعه حاضر در پارلمان «سائرون، فتح، نصر و دولت قانون و حکمت» اتفاق نظر دارند که دولت پیش رو باید از همه جریان های سیاسی از جمله جریان های کُردی و اهل سنت تشکیل شود تا هیچ جریانی به حاشیه رانده نشود.

الشرق الاوسط گزارش داده که این مسأله ایجاد تفاهم میان جریان های شیعه و کُرد را تأیید می کند و دیدارهای اخیر هیأت های شیعه با مسعود بارزانی می تواند به ائتلاف تاریخی شیعیان و کُردهای عراق منجر شود و مسعود بارزانی در حال حاضر در تلاش است تا روابط خود را با جریان های شیعه که در پی برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان دچار خدشه شده بود، بازسازی کند.