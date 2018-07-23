کشف ۱۵ فقره سرقت در شهرستان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی امروز در گفتگو با رسانه ها بیان داشت: پس از چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو و منازل نیمه کاره موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۵ قرار گرفت.

وی افزود:پس از چندروز کار اطلاعاتی و با اشرافیت کامل رد پای دو سارق در این پرونده باز شد.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: پس از شناسایی سارقان در دو عملیات جداگانه ۲سارق دستگیر و به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به اینکه متهمان به مراجع قضایی معرفی شده اند گفت:شهروندان هشدارها و توصیه های پلیسی را جدی بگیرند.