توقف تولیدتندر ۹۰ ایران خودرو شایعه است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو، مصطفی خان‌کرمی گفت: عرضه محصول تندر به دلایل مشکلات تامین نسبت به قبل سرعت کمتری دارد که موجب تاخیر در بخشی از تعهدات شده است.

وی تاکید کرد: ایران خودرو براساس خواست و تقاضای برخی از مشتریان امکان تبدیل خودروی ثبت نامی را فراهم کرده است .

خان‌کرمی با اشاره به فراهم کردن امکان تبدیل بخش از تعهدات تندر۹۰ افزود: شرایط پیشنهادی ارائه شده به مشتریان ، در راستای تسریع در تحویل خودرو ، جلب رضایت مشتری کاملا اختیاری بوده و به هیچ وجه اجباری نیست .از سوی دیگر در حال حاضر تولید این محصول ادامه داشته و دعوتنامه تعهدات باقیمانده نیز متناسب با روند تولیدخودرو در حال ارسال است .