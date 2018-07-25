  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

معاون ایران‌خودرو اعلام کرد:

توقف تولیدتندر ۹۰ ایران خودرو شایعه است

توقف تولیدتندر ۹۰ ایران خودرو شایعه است

معاون ایران‌خودرو ضمن تکذیب خبر توقف تولید تندر ۹۰ در این شرکت، گفت: روند تولید و تحویل خودروی تندر ۹۰ ادامه دارد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو، مصطفی خان‌کرمی گفت: عرضه محصول تندر به دلایل مشکلات تامین نسبت به قبل سرعت کمتری دارد که موجب تاخیر در بخشی از تعهدات شده است.

 وی تاکید کرد: ایران خودرو براساس خواست و تقاضای برخی از مشتریان امکان تبدیل خودروی ثبت نامی را فراهم کرده است .

خان‌کرمی با اشاره به فراهم کردن امکان تبدیل بخش از تعهدات تندر۹۰ افزود: شرایط پیشنهادی ارائه شده به مشتریان ، در راستای تسریع در تحویل خودرو ، جلب رضایت مشتری  کاملا اختیاری بوده و به هیچ وجه اجباری نیست .از سوی دیگر در حال حاضر تولید این محصول ادامه داشته و دعوتنامه تعهدات باقیمانده نیز متناسب با روند تولیدخودرو در حال ارسال است .

