سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی پیرامون عدم پاسخگویی برخی دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکسال پس از راه اندازی آن اظهار داشت: دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور جدی فعال است و یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم این است که به افکار عمومی اطلاع رسانی شود که چه دستگاه هایی حضور دارند و چه دستگاه هایی حضور ندارند.
وی افزود: نامههای پیوستهای به دستگاههایی که در این سامانه پاسخگو نبودهاند فرستاده شده و در مرحله بعد اگر این دستگاهها پاسخگو نباشند پیگیریهای جدیتری را از طریق دولت برای پیوستن آنها به سامانه خواهیم داشت.
صالحی با بیان اینکه دستگاههای غیرپاسخگو فقط در دولت نیستند، تصریح کرد: دستگاههای دولتی پیوستگی و همکاری بهتری در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته اند و برخی از مجموعه ها دیگر باید جدیتر بپیوندند و حضور داشته باشند.
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