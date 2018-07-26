به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی که به استان قم سفر کرده است، صبح پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی اتصال گمرک قم به شبکه ریلی سراسری کشور، گفت: مذاکرات با اروپایی‌ها در حال پیگیری است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مذاکرات از طریق وزارت خارجه پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: اروپایی‌ها در مذاکرات پیشنهاداتی در خصوص فروش نفت، ساماندهی امور بانکی و مسائل صادرات مطرح کردند که مقرر شد قوانین و مقرراتی را در داخل اتحادیه اروپا وضع کنند تا کار تجار و خرید و فروش تسهیل شود، درسطح کلان، پیشنهادات اروپایی ها معقول بوده و باید جزئیات این پیشنهادات تبدیل به دستورالعمل اجرایی شود که در این زمینه مذاکرات در حال پیگیری است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این رابطه افزود: علی القاعده به زودی تکلیف این که چه میزان دستورالعمل ها به جزئیات تبدیل خواهد شد، مشخص می‌شود تا پس از بررسی بتوان در این خصوص تصمیم گیری انجام داد.

وی در خصوص فرودگاه قم، گفت: کار اصلی فرودگاه قم انجام شده؛ البته در این موضوع مشکلات کوچکی وجود داشت که استانداری پیگیری‌هایی انجام داده و در خصوص برخی از مشکلات نیز با وزیر راه با شهرداری صحبت‌های داشتم تا مشکلات برطرف شود، انشاالله با کمک منطقه ویژه اقتصادی و سرمایه گذارانی که اعلام آمادگی کرده‌اند، کار فرودگاه رو به جلو حرکت می‌کند.