توافق کردها با دمشق شکست توهم تجزیه طلبی است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: طی روزهای گذشته منابع آگاه سوری اعلام کردند که مسئولان ارشد نیروهای دموکرات سوریه (قسد) تحت حمایت آمریکا به دمشق سفر کرده اند و در جریان مذاکرات صورت گرفته با مسئولان سوری به صورت اولیه با تحویل دادن کنترل شهر الرقه و مناطق مسکونی گسترده در شهر الحسکه به این مسئولان موافقت کرده اند.

در همین رابطه خبرنگار مهر با «ماهر موقع» عضو پارلمان سوریه گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*اهمیت توافق میان دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه برای مبارزه علیه تروریسم چیست؟

در این خصوص باید بگویم این توافق میان طرفین در زمینه مبارزه علیه تروریسم از آن جهت حائز اهمیت است که تلاش ها و اقدامات ضد گروه ها و جریان های تروریستی تجمیع و یکی می شود.

زیرا این گروه های تروریستی خطری برای تمام اقشار و طبقات ملت سوریه بدون توجه به گرایش های دینی و مذهبی و اجتماعی آنها محسوب می شود. این گروه های تروریستی ضمن کافر دانستن همگی، ریختن خون آنها را نیز مباح می دانند.

*به نظر شما آمریکایی ها که علیه متحدان خود در جنوب سوریه اقدام کردند، چه واکنشی به این توافق نشان خواهند داد؟ آیا کُردها از خیانت های واشنگتن عبرت گرفته اند؟

بدون شک روابط میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و نظامیان اشغالگر آمریکا، محل توجه دولت سوریه خواهد بود و شک و هراس از بازی آمریکایی ها در این زمینه وجود دارد. زیرا آمریکایی ها از تروریسم به عنوان ابزاری برای دخالت در امور منطقه بهره بردند و نمی توان پذیرفت که واشنگتن در این عرصه ایفای نقش کند.

ما نقش آمریکا در حمایت از گروه های تروریستی و اهداف کاملا تجزیه طلبانه آن را به خوبی می دانیم. این موضوع و مسأله برای ما واضح و روشن است و نیروهای دموکراتیک سوریه باید ایمان بیاورند که آمریکایی ها خیرخواه آنها نیستند.

اینجا اهمیت اقدام طرف کُردی مشخص می شود که از خیالات تجزیه طلبانه مورد حمایت آمریکا دست برداشته است. زیرا این اوهام به نفع کُردها نیست و با دست برداشتن از خیالات آمریکا، در واقع کنار وطن خود و وحدت و سلامت سوریه ایستادند.

معتقدم که آمریکایی ها از این اقدام قسد راضی نیستند و دولت این کشور با هماهنگی مجدد نیروهای دموکراتیک سوریه با دمشق موافق نیست و آن را نمی پذیرد. علت این اقدام قسد در توافق با دولت سوریه تحولات اخیر، پیروزی های ارتش سوریه به ویژه در جنوب کشور، ناتوانی قدرت های حامی گروه های تروریستی برای کمک به تروریست ها و شکست رژیم صهیونیستی در حمایت از ابزارهای تروریستی خود است.

*طبق توافق میان طرفین، کنترل مناطق تحت سلطه کُردها در آینده در دست کدام طرف خواهد بود؟

تاکنون توافق نهایی و پایانی کسب نشده بلکه کمیته هایی برای بررسی جزئیات آن تشکیل شده است. عنوان این توافق، بازگشت تمام نهادهای خدماتی و امنیتی و اداری دولت به تمام مناطق و در اختیار گرفتن سلاح فقط توسط دولت به همراه گسترش مفهوم تمرکززدایی برای مقامات محلی است.

*باتوجه به توافق میان طرفین، آیا امکان برخورد نظامی با ترکیه در مناطقی از سوریه که تحت اشغال ترکیه است، وجود دارد؟

دولت سوریه در بازپس گیری کامل اراضی کشور و عدم اجازه به وجود نظامیان خارجی از هر کشوری در سرزمین خود مصمم است. هر نظامی حاضر در سوریه بدون موافقت دولت سوریه، اشغالگر محسوب می شود که باید با آن جنگید؛ چه این نظامیان اهل ترکیه باشند و چه اهل آمریکا یا فرانسه یا انگلیس.

*کردها خواستار سوریه دموکراتیک شده اند. تفسیر آنها از مفهوم دموکراتیک چیست؟ آیا به دنبال سهم خواهی هستند؟

دموکراسی مطلوب آنها، خودمختاری است و ما در سوریه نظام مدیریت محلی داریم که منطبق بر نظام دموکراسی است و در آن شوراهای محلی انتخاب می شوند. این شوراها طبق این نظام که فرصت مشارکت دموکراتیک در زندگی عمومی را برای آنها فراهم و موجب گسترش نقششان در مناطق خودشان می شود، ماموریت های خود را ادامه می دهند.

دولت سوریه با گسترش نقش این شوراها برای افزایش تمرکززدایی مشکلی ندارد اما ما سهم خواهی را نمی پذیریم. زیرا تمام سوری ها دارای حقوق و وظایفی مساوی هستند و ما از وحدت ملی طبق مفهوم شهروندی و بدون توجه به دین و مذهب و فرقه و عشیره برخوردار هستیم.