۳ دلیل روی آوردن کردهای سوریه به مذاکره با دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به مذاکرات کردهای سوری با دمشق آورده است: کردهای سوریه نهایت دور اندیشی را به خرج دادند و قرائت و درک درستی از تحولات سوریه و منطقه داشتند که وارد مذاکره شدند و این آنها را از درگیری های خونین با ارتش سوریه دور نگه می دارد.

این رسانه می نویسد: کردهای سوریه که شاخه نظامی آن یعنی نیروی سوریه دموکراتیک، مناطقی از سوریه را در کنترل دارد و از حمایت آمریکا برخوردارند به چند دلیل به مذاکره با دمشق روی آوردند که از جمله آنها می توان به ؛ بی اعتمادی مطلق آنها به آمریکایی ها به عنوان حامی اصلی آنها نام برد؛ به ویژه پس از اینکه آمریکایی ها از حمایت گروههای مورد حمایت خود در جنوب سوریه شانه خالی کردند و با ترکیه ضد برادران آنها در منبج و عفرین توافق کردند.

دوم، پس از آنکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه اعلام کرد: «دو گزینه در برابر ما قرار دارد یکی از آنها گشودن باب گفتگو با آنها(کردها) است که اگر نپذیرفتند با زور بر مناطق تحت کنترل آنها روی می آوریم». به نظر می رسد که کردها راهکار اول را برگزیده اند.

سوم، تهدیدات ایران درباره در تیررس بودن ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در منطقه.

رای الیوم نوشت: نیروهای سوریه دموکراتیک طی هفت سال گذشته از بحران سوریه از درگیری با ارتش سوریه پرهیز کرده اند و درک کرده اند که دولت سوریه می تواند حامی آنها در برابر تحرکات ترکیه باشد.

این رسانه با اشاره به تعامل سازنده دولت سوریه با کردها به ویژه اعزام نیروهای مقاومت مردمی وابسته به خود برای جنگیدن در کنار آنها در عفرین علیه نیروهای ترکیه آورده است: آمریکا، اسرائیل و غربی ها به کردها خدعه زدند، آنها را گول زدند، از پشت به آنها خنجر زدند و از آنها به عنوان اهرمی برای تحقق اهداف خود برای ایجاد فتنه میان آنها و همسایگان و برادران عربشان بهره گرفتند.