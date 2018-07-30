سازمان بورس به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با امضای تفاهم نامه‌ای برای جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه همکاری خواهند کرد. با امضای این تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (GSB ) متصل و آماده تبادل خدمت شد.

رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به ۵ محور این همکاری، گفت: هدف اصلی از این تفاهم جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه است.

به گفته وی، سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۰ میلیون مخاطب دارد که با اتصال این سازمان به مرکز تبادل اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیکی شفاف و تسهیل می شود.

وی ادامه داد: محور دوم این همکاری، توسعه زیرساخت های IT است که با توجه به تحولی که فناوری های نوین از جمله بلاک چین، هوش مصنوعی و خدمات ابری در حال رقم زدن در بورس هستند با توسعه زیرساخت های IT خدمات امن تر و ارزان تر خواهند شد.

سراییان تصریح کرد: این همکاری همچنین زمینه ارایه خدمات نوآورانه به کسب و کارها را فراهم می کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: امنیت داده ها و امن سازی زیرساخت های فناوری اطلاعات در بازار سرمایه در برابر حمله های بیرونی و داخلی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است که با ظرفیت و تجربه های سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر در این زمینه همکاری خواهیم کرد تا درباره امنیت مردم اطمینان بدهیم.

وی محور پنجم را انتقال دانش و تجربه بین دو سازمان عنوان کرد.

در این نشست همچنین شاپور محمدی رئیس بورس و اوراق بهادار، اظهارداشت: توسعه خدمات یکی از نیازهای روز بازار سرمایه است که همکاری با بخش فنی و کمک گرفتن از متخصصان این بخش، روش صحیحی برای پاسخ گویی به این نیاز است.

وی ادامه داد: آموزش مفاهیم بازار سرمایه به افراد علاقمند و به اشتراک گذاری آموزش ها از برنامه های دستور کار است که در هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات ایران دنبال می‌شود.

در ادامه این نشست، سراییان در پاسخ به سوالی درباره نتایج طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا، گفت: در این طرح چند چالش اساسی کسب و کارهای نوپا از جمله بیمه، مالیات، ثبت و انحلال شرکت ها شناسایی و با بسیاری از مدل های بین المللی مقایسه انجام شد؛ نتیجه این بود که نیاز به اصلاح قوانین عمومی در دستگاه ها درباره این چالش ها احساس شد. در حال حاضر با حمایت رییس جمهور از کسب و کارهای نوپا و پیگیری های وزیر ارتباطات در این باره امیدوار به رفع بسیاری از چالش‌ها هستیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا دولت در فناوری های نوین سرمایه گذاری می کند یا این کار را به بخش خصوصی می سپارد، گفت: اگر حکم قانونی و ضرورتی در کار نباشد مداخله اجرایی و سرمایه گذاری نمی کنیم و توسعه بازار به بخش خصوصی سپرده می شود.

همچنین محمدی در پاسخ به سوالی درباره محدودیت شرکت های اینترنتی و ICT برای ورود به بورس، گفت: در پذیرش شرکت های ICT محدودیتی نیست گاهی مدارک شرکت ها برای پذیرش کافی نیست و رویه زمان بر می شود.

وی ادامه داد: ارزش گذاری شرکت های حوزه ICT یا به اصطلاح دات کام متفاوت از شرکت های سرمایه محور است و این تفاهم نامه می تواند مقدمه ای باشد که با کارشناسان رسمی دادگستری به زبان و رویه ای مشترکی برای ارزش گذاری این شرکت‌ها برسیم.

رییس بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارداشت: معامله پنت ها و برندها در فرابورس راه اندازی شده است اما در حوزه ارزش گذاری نیازمند کمک سازمان فناوری اطلاعات ایران هستیم. اتفاقا امروز نیز با معاون رییس جمهور درباره حمایت از دانش بنیان ها و مالکیت فکری جلسه ای داشتیم. برخی حوزه ها می توانند از بورس تامین مالی می کنند و برخی حوزه ها مانند ساخت اپلیکیشن ها نیاز به سرمایه کمتری دارند از طریق تامین مالی جمعی دارند که تامین مالی جمعی در کشور قانونی و با اخذ مجوز قابل انجام است.