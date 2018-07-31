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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

یک مرکز داده آمریکایی مدعی شد؛

هکرهای چینی با سی دی آلوده به رایانه ها حمله می کنند

هکرهای چینی با سی دی آلوده به رایانه ها حمله می کنند

هکرهای چینی سعی دارند با ارسال سی دی های حاوی بدافزار وارد رایانه های سازمان های ایالتی آمریکا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مرکز تحلیل و اشتراک گذاری اطلاعات ایالتی آمریکا (Multi-State Information Sharing and Analysis)  به مقامات این کشور هشدار داده  هکرهای چینی سعی دارند با ارسال سی دی هایی حاوی بدافزار به رایانه های آنان نفوذ کنند.

چند موسسه ایالتی پاکت هایی از چین دریافت کرده اند که حاوی فایل های های ورد حاوی ویروس و همچنین نامه هایی بوده اند.

البته هنوز هدف این هکرها مشخص نیست اما به نظر می رسد هکرها قصد دارند با ارسال این سی دی ها حمله خود را به طور گسترده نشان دهند.

البته به نظر می رسد دریافت کنندگان این سی دی ها  هدف اصلی عملیات های هک نیستند.  آرشیو های  ایالتی، بنیادهای تاریخی و سازمان روابط فرهنگی همه چنین سی دی هایی را دریافت کرده اند.

مرکز  تحلیل و اشتراک گذاری اطلاعات ایالتی آمریکا اعلام نکرده  آیا دریافت کنندگان این سی دی ها را داخل رایانه قرار داده اند یا خیر. در گذشته هکرهای چینی برای مقاصد سوءاستفاده جویانه سازمان ها هدف می گرفتند و دزدی اطلاعات مطرح نبود.

کد مطلب 4361997
شیوا سعیدی

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