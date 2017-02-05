جوایز «آنی» برندگان خود را شناخت/ «زوتوپیا» برنده بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، لحظاتی پیش چهل و چهارمین دوره مراسم جوایز «آنی» در رویال هال لس‌آنجلس برگزار شد و بهترین انیمیشن‌های سال معرفی شدند.

در حالی که انیمیشن «زوتوپیا» محصول دیزنی پیش‌تر به عنوان برنده گلدن گلوب و جوایز منتخب منتقدان معرفی شده بود در این مراسم عنوان بهترین انیمیشن سال را از آن خود کرد.

از میان برندگان جایزه «آنی» در ۱۵ سال اخیر ۱۰ برنده به عنوان برنده اسکار نیز انتخاب شده‌اند. سال پیش «درون بیرون» ساخته دیزنی و پیکسار این موفقیت را کسب کرد، اما سال ۲۰۱۵ در حالی که «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» از دریم‌ورکز به عنوان برنده «آنی» انتخاب شد «قهرمان بزرگ ۶» دیزنی جایزه آکادمی را دریافت کرد.

برندگان این جوایز عبارتند از:

بهترین انیمیشن بلند: «زوتوپیا»

دیگر نامزدها: «در جستجوی دوری» از پیکسار، «کوبو و دو رشته سیم» از دریم ورکز، «موآنا» از والت دیزنی، «پاندای کونگ فو کار ۳» از دریم ورکز

کارگردانی انیمیشن بلند: بایرون هاوارد وریچ مور برای «زوتوپیا»

بهترین انیمیشن بلند-مستقل: «لاک پشت قرمز»

دیگر نامزدها: «راه بلند شمال»، «میس هوکوسیا»، «زندگی من به عنوان یک کدو سبز» و «اسم تو»

بهترین انیمیشن کوتاه: «فلوت زن»

دیگر نامزدها: «وایشای نابینا»، «گل گوزن»، «مسیر تیتراژ»، «مروارید»

طراحی شخصیت انیمیشنی در فیلم بلند: «زوتوپیا»

طراحی شخصیت در یک فیلم لایو اکشن: «کتاب جنگل»

شخصیت در یک فیلم بلند انیمیشن: «کوبو و دو رشته سیم»

بهترین صداپیشگی در انیمیشن بلند: به طور مشترک به اولی کاراوالو در نقش موآنا در انیمیشن «موآنا» و جیسون بیتمن در نقش نیک وایلد در «زوتوپیا»

بهترین موسیقی در انیمیشن بلند: هانس زیمر، ریچارد هاروی و کامیل برای «شازده کوچولو»

فیلمنامه انیمیشن بلند: جارد بوش و فیل جانستون برای «زوتوپیا»