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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

معاون استاندار گلستان:

اطلس شئونات فرهنگی در گلستان تدوین می‌شود

اطلس شئونات فرهنگی در گلستان تدوین می‌شود

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارگلستان گفت: اطلس شئونات فرهنگی در گلستان تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی در جلسه ستاد شئونات فرهنگی استان اظهار کرد: با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، اطلس شئونات فرهنگی استان گلستان تدوین و در اختیار دستگاه ها قرارخواهد گرفت.

وی افزود: این ستاد در راستای برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، مراسم های دینی و مذهبی و پیرو منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت حرکت می کند.

طهماسبی با تأکید بر لزوم حضور مدیران دستگاهها در این جلسه خاطرنشان کرد: امسال با توجه به تقارن دهه امامت و ولایت با هفته دولت این فرصت را داریم تا با یک برنامه ریزی مناسب بتوانیم از این تقارن فرخنده بهره مندی لازم را ببریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ادامه داد: باید با ایجاد برنامه های پرنشاط در اعیاد و مناسبت های فرخنده دینی مردم را به سمت شئونات فرهنگی ببریم و هرچقدر که ما در حوزه های فرهنگی و اجتماعی هزینه کنیم در حوزه امنیتی برای ما سرمایه است و آسیب های اجتماعی را به حداقل خواهد رساند.

کد مطلب 4365519

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