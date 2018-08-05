اجرای طرح آدرس گذاری ملی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بهبود معاون اداره کل پست استان آذربایجان شرقی، امروز در جلسه هماهنگی پست در فرمانداری مرند ابراز داشت: شهر تبریز جزو شهرهای با اولویت در اجرای طرح آدرس گذاری ملی قرار نگرفت اما این طرح امسال در شهرستان مرند اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه آدرس گذاری ملی(GNAF)، امکان صحت سنجی یک آدرس را همراه با مختصات جغرافیایی آن میسر می کند، تصریح کرد: پاسخگویی سریع به نیازهای اورژانسی، امکان برنامه ریزی در سطح کلان، ایجاد پایگاه داده های مکانی، تبادل الکترونیکی استعلام های اماکن و املاک از جمله ویژگی های این طرح است.

معاون اداره کل پست استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: امسال یک میلیارد اعتبار برای اجرای این طرح، اختصاص پیدا کرده است.

بهبود عنوان کرد: امسال عملیات پلاک کوبی در شهرستان های چاراویماق و ملکان آغاز شده و اطلاعات دیگر شهرستان ها از جمله مرند نیز جمع آوری شده که به زودی آغاز می شود.

وی تاکید کرد: طرح آدرس گذاری ملی امسال در ۳۹ شهر و هزار و ۴۲۸ روستاهای استان اجرایی می شود.

پلاک کوبی کدپستی مکمل طرح آدرس گذاری ملی

مهدوی مسئول کدگذاری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به نقش کدپستی در مدیریت خدمات شهری و دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد اطلاعات مورد نیاز بخش های دولتی و غیردولتی دارای ماهیت مکانی است که در صورت نبود آن، با موازی کاری و دوباره کاری و اتلاف منابع روبه رو خواهیم شد.

وی افزود: کدپستی ۱۰ رقمی از سال ۱۳۷۶ به مکان ها و کلیه اتباع ایرانی اختصاص پیدا کرد که در ثبت مهاجرت افراد، هدفمند کردن یارانه ها، دریافت عوارض شهرداری، دسترسی مناسب به اقشار آسیب پذیر و... قابل استفاده است.

مسئول کدگذاری استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: آدرس گذاری ملی یک شاخص معتبر برای ارائه نشانی های مکان محور و دارای اطلاعات غنی است که امکان صحت سنجی آدرس فیزیکی را میسر می کند.

مهدوی تهیه و بروزرسانی نقشه های بلوک، تعریف و درج کد پارسل بر روی نقشه، برقراری اتصال میان کدپستی و کد پارسل بر روی نقشه و میان نقشه و اطلاعات کدپستی را از مراحل کار آدرس گذاری ملی برشمرد.

وی همچنین پلاک کوبی کدپستی را تکمیل کننده طرح آدرس گذاری ملی دانست و اظهار داشت: نشانی ملی ژئو کد شده از محله، معبر آخر و پلاک تشکیل شده است که پلاک کوبی، امکان بهره برداری عملیاتی برای پروژه آدرس گذاری ملی را برای دستگاه ها و افراد فراهم می کند.