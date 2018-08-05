۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

دلقک و نارنج تلخ تجدید چاپ شد

دلقک و نارنج تلخ تجدید چاپ شد

انتشارات قدیانی، کتاب «دلقک و نارنج تلخ» اثر سیده عذرا موسوی را در نوبت چاپ دوم منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، کودکان و نوجوانان به‌خاطر ویژگی‌های روحی و تمایلات خاصشان، به‌مراتب بیش از بزرگ‌ترها به قصه و رمان علاقه‌مند هستند و به همان نسبت هم بیشتر و سریع‌تر صحنه‌سازی‌ها و رفتارهای آن را می‌پذیرند و تحت‌تأثیر آن واقع می‌شوند تا جایی که راه و رسم شخصیت و قهرمان داستان را الگوی خود قرار می‌دهند.

«دلقک و نارنج تلخ»، نوشته‌ سیده عذرا موسوی، رمانی است در ۱۲ فصل و ۱۶۶ صفحه، وقایع این رمان، فعالیت‌های دو پسر نوجوان به‌نام های مجتبی و همایون است که در سال ۱۳۵۶ علیه برگزاری یازدهمین جشن هنر شیراز دست به اقدامات انقلابی می‌زنند. این رمان شرح کاملی از وضعیت سیاسی و اجتماعی آن دوره است. به‌گونه‌ای نوشته شده که خواننده می‌تواند خود را در کنار شخصیت اصلی داستان حس کند و گویی حادثه‌ها برای خود او رخ می‌دهد و همچنین می‌تواند این اتفاقات را به‌عنوان تجربه‌ای در زندگی خود به‌حساب آورد.

سیده عذرا موسوی سابقه‌ فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را داشته و از جمله تألیف‌های ایشان می‌توان به مجموعه داستان «پلاک بی‌سر، فرشته‌بی‌ادب، گربه‌ معبد کنکور»  و... اشاره کرد. وی همچنین دارای رتبه‌ دوم چهارمین جشنواره‌ داستان انقلاب و رتبه‌ چهارم همایش دوسالانه‌ حکمت مطهر را کسب کرده و برگزیده‌ هفتمین جشنواره‌ سراسری سوختگان وصل  شده است.

مؤسسه‌ انتشارت قدیانی رمان «دلقک و نارنج تلخ»  اثر سیده عذرا موسوی را در نوبت چاپ دوم، تیراژ ۱۱۰۰ نسخه، با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان روانه‌ بازار کتاب کرده است.

