۶۷ کیلومتر از جاده های الموت تسطیح شد

مهدی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای تسهیل در تردد خودروها در مسیر کوهستانی الموت با تلاش راهداری و حمل و نقل جاده ای منطقه عملیات تسطیح و تیغه زنی راههای خاکی محورهای روستایی این بخش انجام شد.

غلامی گفت:درماه گذشته عملیات تسطیح راههای خاکی و شانه سازی محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی اداره الموت انجام شده است.

وی بیان کرد:تسطیح و پاکسازی و رگلاژ شانه راهها به مساحت ۴۵۰ هزار متر، تنقیه پاکسازی پل و آبرو ۹ فقره، شانه سازی ۳۰۰۰ مترمکعب و ۱۸۵ تن روکش آسفالت جهت لکه گیری از دیگر کارهای راهداری در بخش الموت است.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای الموت یادآورشد:خاکریزی در ۵ دهانه از پلهای مسیر و ۲۰۰ مورد پاکسازی سطح جاده ازسنگ، لایروبی جوی، ۶۷ هزار متر جدول گذاری و زهکشی وجمع آوری خاکهای اضافی، زباله وضایعات به حجم ۳۵۰ مترمکعب از دیگر عملیات انجام شده است.

وی بیان کرد: قنو زنی در سطح ۱۱۹ کیلومتر، ریزش برداری به حجم ۴۷ هزار مترمکعب و انسداد راههای غیر مجاز در ۵ فقره از اقدامات انجام شده توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای بخش الموت است.