کشف بیش از ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ حیدر حق جویان اظهار داشت: ساعت ۲۲ و ۳۸ دقیقه شب گذشته در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از قاچاق سوخت، یکی از تیم های کلانتری مرکز هنگام کنترل خودروهای عبوری در ورودی شهرستان «سیب و سوران» به یک دستگاه کامیون بنز نارنجی رنگ مشکوک و آن را با علائم هشدار دهنده متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران این فرماندهی پس از بررسی مدارک بار خودرو ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیب و سوران با اشاره به توقیف خودرو کامیون خاطر نشان کرد: فرد متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

وی عنوان کرد: پلیس در راستای برخورد با کالای قاچاق با جدیت عمل می کند و از شهروندان نیز انتظار داریم هرگونه فعالیت غیرمجاز ازجمله قاچاق و توزیع کالاهای غیرمجاز را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.