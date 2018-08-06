شکایتهای قدیمی دولت دهم ازفعالان رسانه دوباره به جریان افتاده است

سجاد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شکایت های قدیمی دولت دهم ازفعالان رسانه ای دوباره به جریان افتاده، از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد و گفت: امروز طی تماسی از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به بنده ابلاغ شد که باید بر اساس شکایت محمدرضا تقوی فرد مشاور و همراه نزدیک رئیس جمهور سابق در بازپرسی حاضر شوم. گویا تاریخ این شکواییه مربوط به پنج سال پیش است و اکنون با پیگیری دوباره آقای تقوی فرد دوباره به جریان افتاده است.



وی افزود: بنده قریب به چهارسال است که از فعالیت های مطبوعاتی کناره گرفته ام و دیگر فعالیت و مسئولیت رسانه ای ندارم. خبر مورد شکایت نیز گویا در ستون خبرخوان سایت درج شده و بازنشر از رسانه دیگری است ولی آقای تقوی فرد همزمان از چند رسانه شکایت کرده و وکیل ایشان مجدانه در حال پیگیری این شکایت ها است.



وی با اشاره به رویه دولت دهم در برخورد با اهالی رسانه گفت: در دوران گذشته نیز شکایت و تهدید و پرونده سازی وجه غالب و همیشگی اطرافیان رئیس جمهور سابق در برخورد با اهالی رسانه بود و بنده قریب به چهل بار با شکایت های مختلف این جریان به دادگاه احضار و جز یک مورد از همه این شکایت تبرئه شدم. اما آنچه جالب است پیگری دوباره این شکایت ها علی رغم مدعیات فعلی این جریان است.

وی افزود: این جریان خاص طی یک سال اخیر حملات وسیعی را علیه دستگاه قضایی مطرح کرده و قوه قضاییه نامشروع خوانده است . بنابراین سوال این است که چرا این روزها وکلایشان در راهروهای این دستگاه نامشروع به پرونده سازی علیه منتقدان قدیمی خود مشغول هستند؟! این گروه سیاسی در جریان برخورد با آقای مشایی و بقایی مدام ناکید بر حق آزادانه ارائه نظر و مواضع از سوی افراد دارد ولی گویا این حق را فقط برای خود محفوظ می دارد و نه برای منتقدان سابق خود.



نوروزی با بیان اینکه در موعد مقرر در دادگاه حاضر خواهم شد تاکید کرد: این امر را فرصتی می دانم که ماهیت حقیقی جریانات مدعی و فاصله میان شعار و عمل آنان آشکار شود.