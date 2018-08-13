به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در پیک مصرف آب و اوج گرمای تابستان قرار داریم که این موضوع فشارهای مختلفی را متحمل شبکه توزیع آب استان می کند.

لدنی نژاد با بیان اینکه نقش مشترکین در تحقق مدیریت اصولی شرایط تنش آبی و مصرف محسوس است، اظهار کرد: در سالهای اخیر ۸ شهر استان با تنش آبی روبه رو شدند که با تلاش های انجام گرفته کاهش تعداد شهرهای دارای تنش به ۴ شهر را عملیاتی کردیم.

وی افزود: در حال حاضر چهار شهر یاسوج، مادوان، باشت و دیشموک دارای تنش آبی است که وضعیت تنش آبی سه شهر دیشموک، مادوان و باشت با اقدامات انجام شده روبه بهبودی می رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اقدامات موثر در مدیریت تنش آبی و بهبود مصرف آب، ابراز داشت: کولرهای آبی هر کدام معادل ۱.۲ تا ۱.۵ نفر آب مصرف می کنند که این موضوع با توجه به پیک مصرف و گرمای هوا فشار بر شبکه توزیع را افزایش داده است.

وی افزود: کنترل هدروی مصرف آب کولرها و بهینه سازی مصرف در این بخش کمک مناسبی در مدیریت آب به ویژه در شهر یاسوج است.

مدیرعامل آبفای استان مدیریت بخش کشاورزی و جلوگیری از آبیاری باغات و صیفی جات از طریق آب شرب را از دیگر نیازهای حوزه آبی دانست که نقش مردم در تحقق آن محسوس است.

لدنی نژاد گفت: اگر همکاری شهروندان در مدیریت حوزه آب محقق نشود، همه تلاش ها نافرجام مانده و در حوزه تامین آب دچار مشکل می شود.

لدنی نژاد با اشاره به اجرای طرح همیار آب به عنوان طرحی موفق، اظهار کرد: طرح همیار آب استان به عنوان ۵ طرح برتر کشوری حوزه مشارکت مدیریت مصرف آب شناخته شد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱۰۰ ‌دانش آموز دوره دبستان و پیش دبستانی در قالب این طرح پوشش داده شده و به عنوان سفیران ما در خانواده ها فعالیت دارند.

لدنی نڗاد گفت: همچنین توزیع بروشور، کتابچه، پازل و برچسب نقش مناسبی در جلب توجه کودکان به حوزه مدیریت مصرف آب داشته است.

لدنی نژاد راه اندازی سامانه پیامکی و پوشش اطلاع رسانی را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.

مدیرعامل آبفای استان نقش فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب را ضروری دانست و بر همکاری رسانه ها در تحقق هدفگذاری های این حوزه تاکید کرد.