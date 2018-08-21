به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح امروز(سه‌شنبه) در مراسم روز صنعت دفاعی و رونمایی از دستاوردهای جدید دفاعی، اظهار داشت: ایام پربرکت ماه ذی الحجه ماه عبادت و نمایش بزرگ اتحاد و قدرت مسلمانان در کنار خانه خدا است. ماه فداکاری و عید قربان، ماه ولایت و عید بزرگ غدیر است که امیدوارم این ایام برای همه ملت ایران و مسلمانان جهان پر برکت باشد.

وی افزود: پایان مردادماه هرسال بعنوان روز صنعت دفاعی برای ما بسیار حائز اهمیت است که دستاوردهای یک ساله اندیشمندان و محققان در صنعت دفاعی را مشاهده کنیم. به همه این عزیزان به خاطر تلاشی که سالها انجام داده اند به ویژه در فرصت یکسال گذشته خسته نباشید می گویم.

تاریخ به ما می گوید قدرتمند نباشیم، دیگران ما را از پا در میآورند

روحانی ادامه داد: این تاریخ است که به ما می گوید اگر قدرتمند نباشیم و اگر استوار بر اهدافمان نایستیم، دیگرانی هستند که ما را از پای در بیاورند. خداوند خواسته که بشر در کمال انس و صلح و همزیستی مسالمت آمیز با هم زندگی کنند و اسم ما را انسان گذاشته اند که انسان از همان ماده انس به معنای با هم بودن و به هم محبت کردن است.

رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه در طول چهل سال گذشته دشمنان ما ایران هراسی را ترویج کرده اند، تصریح کرد: این که ما اطمینان پیدا کنیم که همه افراد جامعه در صراط مستقیم حرکت می کنند، و کسی چشم طمع به ما ندارد به ویژه آنچه در یک منطقه جغرافیایی بسیار حساس هستیم و متاسفانه دشمنان ما در طول ۴۰ سال ایران هراسی به عده ای این چنین القا کردند که ایران حیات، بقا و عزت شما را تهدید می کند.

تجربه ۴۰ سال نشان داده که ما به کسی تجاوز نکردیم

وی گفت: تجربه این ۴۰ سال نشان داده که ما به کسی تجاوز نکردیم و اگر اهل تجاوز بودیم فرصت های به ظاهر استثنائی نیز از نظر نظامی در اختیار داشتیم. آن وقتی که صدام به کویت حمله کرد، عراق تقریبا در یک محاصره جهانی قرار گرفت و از طرفی ۸ سال عراق به ما تجاوز کرده بود، خیلی موقعیت حساسی بود و می توانستیم به نفع خودمان استفاده کنیم، اما این کار را نکردیم.

روحانی ادامه داد: عده زیادی از مردم عراق و کویت، ایران را به عنوان میزبان انتخاب کردند. عده زیادی از نظامیان این کشورها نیز به ایران پناه آورده اند.

رئیس جمهور گفت: ما اگر اهل تجاوز بودیم آن وقت که شوروی فروپاشید و همه مرزهای شمالی ما متزلزل بود می توانستیم سوءاستفاده کنیم، اما این کار را انجام ندادیم و ما به همه کشورهای تازه استقلال یافته کمک کردیم. جمهوری اسلامی جز اولین کشورهایی بود که کشورهای تازه استقلال یافته و همسایگان با پرچم های جدید را به رسمیت شناخت.

وی افزود: بنابراین ملت ایران، ملت مسالمت، ملت تعامل و یاریگر است. در چند سال گذشته که خطر تروریسم در منطقه وجود داشت، به ظاهر این خطر برای جمهوری اسلامی نبود بلکه برای ملت ها و کشورهای دیگر بود اما جمهوری اسلامی داوطلبانه به این ملت ها کمک کرد و در برابر تروریسم ایستاد و نقش بسیار مهمی را در پاکسازی منطقه از تروریست ها بازی کرد.

روحانی اظهار داشت: ملت ایران علیرغم همه این خوبی ها و نجابت ها، باید خود را در برابر قدرت هایی که همواره به خاک ایران و منابع عظیم و جایگاه جغرافیایی و حساس آن طمع داشتند، آماده باشد.

اگر قدرت بازدارندگی نداشته باشیم، به دشمنان چراغ سبز داده ایم

رئیس جمهور با بیان اینکه به دنبال آمادگی برای صلح پایدار هستیم، گفت: آمادگی برای دفاع به معنای تلاش برای استقرار صلح پایدار است. عدم آمادگی یعنی به استقبال جنگ رفتن. چون می خواهیم جنگ نشود پس باید قدرت دفاعی کشورما بازدارنده باشد. اگر قدرت بازدارندگی نداشته باشیم، به دشمنان چراغ سبز داده ایم تا وارد کشور ما شوند.

وی تصریح کرد: بازدارندگی به معنای قدرتی است که دشمن در محاسبات خود متوجه شود که تجاوز به ایران پرهزینه است.

روحانی با بیان اینکه همه جور سیاست خارجی می توان داشت، اظهار داشت: باید بررسی کرد که چه سیاست خارجی ای کم هزینه تر و پر منفعت تر است. با چند جمله می توان دعوا درست کرد. با چند حرکت نظامی می توان وارد مذاکره شد، این اقدامات پرهزینه است.

رئیس جمهور گفت: همه ما موظف هستیم کاری کنیم ملت ما امنیت، عزت، قدرت لازم را با کمترین هزینه به دست آورند وگرنه با هزینه های زیاد می توانیم این کار را انجام دهیم. کشورهای همسایه ما بسیار پرهزینه امنیت خود را در ابعاد مختلف حفظ کرده اند.

وی یادآور شد: کشورهای همسایه، سلاح را با گران ترین قیمت می خرند و حتی بلد نیستند از آن استفاده کنند لذا ناچارند مستشاران خارجی را به کشور خود بیاورند و در ازای سلاحی که می خرند در برابر این کشورها تسلیم می شوند.

روحانی خاطرنشان کرد: ممکن است نوکری کردن هزینه های مادی را پائین بیاورد اما هزینه های معنوی را افزایش می دهد. آقایی، عزت، ملت غیور و قهرمان بودن هزینه دارد. هر چقدر بتوانیم هزینه ها را کمتر و منفعت را بیشتر کنیم، هنرمندی ماست.

سلاح و آمادگی نیروهای مسلح باید در حدی باشد که کسی جرأت حمله به ایران را نکند

رئیس جمهور گفت: انضباط، آموزش و ایمان، انگیزه، سلاح و آمادگی نیروهای مسلح باید در حدی باشد که کسی جرأت حمله به ایران را نکند و بداند حمله به ایران بسیار پرهزینه خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم همه هزینه ها، سرمایه ها و سرمایه های یک ملت در یک هفته نابود شود، کار بسیار آسانی است. با شعار دادن و انجام کارهای بی ربط هزینه بسیار بالایی به ملت تحمیل می شود.

روحانی گفت: هنر این است که کشور را با کمترین هزینه حفظ کنیم. ملت ما می تواند با هزینه کم این کشور را نگه دارد. زیرا بین نیروهای مسلح و مردم فاصله ای وجود ندارد. اگر فاصله وجود داشته باشد هزینه ها بالا می رود.

وی افزود: اگر مردم با نیروهای مسلح نباشند و به نیروهای مسلح اعتماد نداشته باشند امنیت و آرامش کافی نخواهند داشت. اما اگر مطمئن شدند که نیروهای مسلح قدرتمند مقابل دشمنان می ایستند، ملت در کنار نیروهای مسلح قرار می گیرد؛ در جنگ هشت ساله ملت ایران در کنار نیروهای مسلح قرار گرفت. دفاع ما از لحاظ ساختاری، مردمی است و بار نیروهای مسلح بر دوش سربازان است.

رئیس جمهور گفت: ارتش پاکستان سرباز ندارد و همه به طور کوتاه مدت یا بلندمدت حقوق بگیر هستند اما در کشور ما چنین نیست. نیروهای مسلح ما مردمی هستند. از طرف دیگر ما بسیجی داریم که بعد از انقلاب سامان پیدا کرده است؛ بسیج قدرت بزرگی است، علاوه بر اینکه قدرت مردمی است، مردم را با نیروهای مسلح کاملا متصل می کند.

وی افزود: نیروی مسلح و مردمی که با هم باشند، شکست ناپذیر خواهند شد. این دو را در کنار فرماندهی قرار بدهید که آن فرماندهی هم مردمی است، یعنی منتخب مردم و مورد اعتماد آنهاست.

روحانی تصریح کرد: هر ارتش یا نیروی مسلحی برای خود فرماندهی دارد اما فرمانده نیروهای مسلح ما، منتخب مردم است و با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شود و دارای ویژگی هایی است که مردم ایران به آن ایمان دارند.

رئیس جمهور با طرح این سوال که ما در جنگ چگونه پیروز شدیم؟ گفت: امام(ره) وقتی دستور می دادند، این دستور با دستور یک فرمانده معمولی تفاوت داشت؛ این دستور جایگاهی داشت که مردم به آن اعتقاد داشتند و مقلد آن بودند و به آن عشق می ورزیدند.

روحانی تصریح کرد: اعتماد و ایمان میان فرماندهی نیروهای مسلح و خود نیروهای مسلح و مردم اگر با هم ضمیمه شود، قدرت بزرگی را برای ما خواهد آفرید. اساس قدرت، حتی در میدان جنگ، قدرت انسانی است و پس از آن، نوبت به جنگ افزار و تجهیزات و امکانات می رسد. البته که ما به تجهیزات نیاز داریم و جای تردیدی در آن وجود ندارد.

وی اضافه کرد: وزارت دفاع مسئولیتی ویژه دارد؛ نیروهای مسلح مسئولیت دوم را دارند؛ همه این عناصر باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. اگر شما بگویید ما می خواهیم با نیروی خودمان تحقیقاتی انجام دهیم، در این صورت توان خود را کم کرده ایم اما اگر از همه دانشگاه ها و محققان استفاده کنیم، کارها پیش خواهد رفت؛ ما در جنگ هم به همین صورت بودیم. ما در زمان جنگ در بخش های مختلف از مردم استفاده می کردیم.

روحانی گفت: من از وزیر دفاع و همه مسئولان به جد می خواهم که آنچه می شود دیگران بسازند، در فضای رقابتی آورده شود. ما در فضای رقابت ضرر نخواهیم کرد. شما در فضای رقابت می توانید یک قطعه را با کیفیت بهتر و ارزان تر بسازید؛ هر چیزی که انحصاری شد، در آن مشکل پیش خواهد آمد.

متخصصان ایرانی صادقانه تلاش کردند با به جنگنده «کوثر» رسیدیم

رئیس جمهور در ادامه گفت: امروز این هواپیمایی را با موفقیت به پرواز درآورده ایم و همه به آن افتخار می کنیم؛ چرا که تمام اجزای آن را متخصصان داخلی تولید کرده اند خیلی ارزشمند است که بتوانیم کلیه قطعات و تجهیزات لازم چنین جنگنده ای را خودمان تولید کنیم و این نشان از توانمندی ما دارد.

روحانی تصریح کرد: از اولین روزی که ما طرح آذرخش را شروع کردیم تا به امروز که ما به جنگنده کوثر رسیدیم، خیلی از متخصصین ایرانی تلاش های صادقانه و زیادی را انجام داده اند تا بتوانیم به چنین توانمندی دست پیدا کنیم. ما باید ساخت این هواپیما را به چند بخش تقسیم کنیم، بخشی را که مردم می توانند به آنها بسپاریم. بخش دیگری را که دانشگاه می تواند تقبل کند به آنها بسپاریم، بخش دیگری را که مهندسین و فناوران ما می توانند انجام دهند هم برعهده آنها باشد.

وی گفت: این کار ملی است که می طلبد همه از جمله معاونت علمی و فناوری، دانشگاه ها، وزارت علوم و بخش خصوصی به میدان بیایند و حتی بتوانیم با کمک دو کشور همسایه، دو کشور متحد تولیدات بهتر و جدیدتری داشته باشیم. اینها را باید تقسیم کرد و نتیجه بهتری گرفت.

روحانی خاطرنشان کرد: ما می توانیم با بسیاری از کشورها دوست باشیم و درکنار هم صنعتمان را ارتقاء دهیم. آن زمان است که شرایط رقابتی تر می شود و می توانیم تولیدات خود را در تیراژ بسیار بالاتری داشته باشیم. چرا که توانمندی ما محدود است اما زمانی که به شکلی مشترک کار را پیش می بریم نتیجه بهتری را خواهیم گرفت.

رئیس جمهور تصریح کرد: در اوایل جنگ خیلی از کارهایی که داشتیم جهاد خودکفایی نیروی هوایی انجام می داد به طور مثال در شرایطی خاص موشک دریایی را به موشک زمین به هوا طراحی کردیم. بنابراین همه این کارها امکانپذیر است و ما می توانیم در کنار هم قرار بگیریم و با اتحاد بیشتری تولیدات بهتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: حرف نهایی را من از وزارت دفاع نباید بشنوم چرا که حرف نهایی را باید از نیروی مسلحی که این سلاح را در اختیار می گیرد بپرسند. از ارتش سپاه و اگر آنها هم حرف وزارت دفاع را تأیید کردند می گویم درست است. بنابراین باید یک رابطه ای بین وزارت دفاع و کلیه نیروهای مسلح کشور ایجاد شود چرا که آنها هستند که می گویند دقت موشک چقدر است. چرا که همین چند ماه گذشته بود که هم از دوستان وزارت دفاع پرسیدم و هم از نیروی عمل کننده پرسیدم و دیدیم که کمی با هم فرق می کند. همانطور که گفتم حرف نهایی را نیروی بهره بردار باید به ما بگوید.

روحانی اظهار داشت: حتما شما هم زمانی که رئیس جمهور در خصوص دقت موشک ها و سایر تجهیزات می پرسد دقیق جواب می دهید اما دقیق تر از شما آن نیروی بهره برداری است که از آن استفاده می کند و رضایت آنها است که ملاک ما قرار می گیرد.

رئیس جمهورتصریح کرد: رضایت وزارت دفاع از بخش های زیرنظر خود کافی نیست؛ بلکه ارتش و سپاه که استفاده کننده هستند برای ما ملاک است. امیدوارم روز به روز شأن و عظمت بیشتری را داشته باشیم. چرا که قدرت و توان دفاعی برای ما بسیار مهم است و این به دلیل آن است که دشمن ما روسیاه تر از همیشه شده است. ما دشمنانی داریم که به هیچ اصلی معتقد نیستند.

وی افزود: بالاخره ممکن است کشورانی باشند که متجاوز هم هستند اما حداقل ۲۰ یا ۳۰ درصد حرف معقول می زنند ولی زمانی که حاکمیت به دست گروهی می افتد که هیچ حرف درستی نمی توانند بزنند اینجا وضعیت متفاوت می شود. در حقیقت بحث این نیست که ما به آمریکا اعتماد داریم یا نداریم که حتما نداریم. امروز روزی است که دنیا هم به آمریکا اعتماد ندارد.

روحانی اظهار داشت: شرایط امروز ما با گذشته متفاوت است و ما باید در پی افزایش قدرت ملی خود باشیم چرا امروز آمریکا ایران را تحریم می کند؟ چرا ترکیه را با سیاست تحریم تحت فشار قرار می دهد، چین را به کارزار جنگ اقتصادی می برد؟ برای آنکه احساس می کند اینها هر کدام نقاط ضعفی دارند و لذا ما باید به فکر اصلاح آن نقاط ضعف باشیم.

رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا آمریکا به ایران حمله نظامی نمی کند؟ گفت: این دقیقاً به خاطر قدرت دفاعی و توانمندی ماست که آنها می دانند حمله به ایران چه هزینه هایی را برای آمریکا در پی خواهد داشت و از آنجا که دولت فعلی آمریکا غیرقابل اعتماد است کنگره آن کشور که همواره با ایران دشمن است، قانونی صریح را وضع می کند که حق حمله به ایران را از دولت می گیرد.

وی تأکید کرد: این نشان از قدرت و توان ایران دارد به این ترتیب که اگر کسی بخواهد به کشور ما تجاوزی داشته باشد هزینه بسیار بالایی را پرداخت خواهد کرد، این توانمندی از کجا حاصل می شود؟ اول از ایمان و اتحاد ملت و بعد نیروهای مسلح و صنایع دفاعی کشور که این قدرت را برای ما به ارمغان آورده اند.

زمان وحدت، اتحاد، ایستادگی و مقاومت است

رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت دفاعی می تواند به ما قدرت بدهد و هزینه دفاع را می‌تواند کم کند، تصریح کرد: کار شما بسیار ارزشمند است و از طرف ملت ایران از همه آنهایی که برای قدرت ملی ما تلاش می کنند، تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: اگر قدرت اقتصادی، سیاسی، دفاعی و فرهنگی ما در کنار هم قرار بگیرد و همه با هم باشیم در کنار هم باشیم قطعا موفق خواهیم شد.

روحانی با بیان اینکه خواهش من این است که یک تا دو سال آینده حزب و جناح را فراموش کنیم، گفت: سال ۹۷ و ۹۸ و اوایل ۹۹ را استراحت بدهیم تا مردم هم احساس کنند که تابستان و مرخصی هم داریم! جناح ها لطفا یک یا دوماه به مرخصی بروند تا اختلافات و فشارها کم و اتحادها بیش از پیش شود.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز دشمنان از اتحاد ما نگران هستند، وقتی ما متحد باشیم آنها می دانند کاری نمی‌توانند علیه ما انجام دهند و در این مسیر همه باید همدیگر را یاری و کمک کنیم.

وی با بیان اینکه انتخابات دیگر تمام شده است، خاطرنشان کرد: شیوه ای داریم و آن این است که یک انتخابات را برگزار می کنیم و آن را در طول چهارسال به انتخابات بعدی می کشانیم. الان زمان وحدت و اتحاد و ایستادگی و مقاومت است. ما از این مرحله با حمایت مردم و تدابیر مقام معظم رهبری و اتحاد سه قوه و نیروهای مسلح عبور و به فرصت تبدیل خواهیم کرد تا انگیزه بیشتری برای خدمت بیشتر باشد.

روحانی در پایان گفت: هرجا موفق بودیم، جایی است که از خود صداقت و خلوص نشان داده ایم چراکه خداوند می فرماید صبر و تقوا از شما، کمک از من و با فرشتگانم از شما حمایت خواهم کرد.