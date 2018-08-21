بسیج فرزند مسجد است/ پیروزی و تداوم انقلاب را مدیون مساجد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرّم شامگاه دیروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی مسجد در تبریز با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رژیم غاصب صهیونیستی در این سال ها بیش از ۲۰۰ مسجد را در سرزمین های اشغالی تخریب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه اولین رکن مسجد، وجود روحانی است، ادامه داد: روحانی همچون معلمی وارسته در کنار مردم است و رکن دیگر مسجد، هیئت امنا و پایگاه‌ های بسیج هستند.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه روحانیت، هیئت امنا و تشکل های فعال ارکان مسجد را تشکیل می دهند، گفت: مسجد باید محل برنامه ریزی برای موضوعات جاری زندگی از قبیل امورات علمی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی باشد.

خرم با تاکید بر اینکه از نوزاد تازه متولد شده تا پیرمردان باید در مسجد حضور داشته باشند، گفت: مسجد باید برای افراد از دوران طفولیت تا پایان زندگی برنامه داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی به آمایش مساجد در تبریز نگاه می کنیم می بینیم چه انسان های بزرگی به کارکرد مسجد توجه داشتند. دلیل اصلی شهادت شهدای محراب نیز هدایت های پیامبر گونه آنها در مساجد بود.

وی سپس افزود: راه تقویت وحدت، تقویت روحیه مقاومت و ایجاد صمیمیت و همدلی، تقویت مسجد و جذب جوانان و نوجوانان است

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه پیروزی و تداوم انقلاب را مدیون مساجد هستیم، ادامه داد: دین اسلام همیشه تضمین کننده یک جامعه اسلامی است و برای حفظ اسلام راهی جز گرم نگهداشتن مساجد نداریم.