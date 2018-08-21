گرامیداشت یاد وخاطره شهدای منا در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام مهدی شجاع صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه سه سال پیش یکی از بزرگترین فجایع انسانی در مناسک حج به وقوع پیوست که در آن هزاران نفر از حجاج بیت الله الحرام جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه همچنین محسن حاجی حسنی کارگر و حاج حسن دانش از قاریان و موذنان برتر آستان قدس رضوی به شهادت رسیدند که با فرا رسیدن سومین سالگرد درگذشت این حجاج محفل انس با قرآن در جوار حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) برگزار خواهد شد.

رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی بیان کرد: این محفل نورانی پنج‌شنبه یکم شهریورماه از ساعت ۱۷:۴۵ الی ۱۹:۱۵ با حضور جمع زیادی از زائران،اساتید، هنرمندان قرآنی و خانواده شهدا در ایوان مقصوره صحن گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

شجاع بیان کرد: در این محفل معنوی حمیدشاکرنژاد، ابوالفضل زاهدمقدم، مهدی هدایتی‌فر و سید علی مومنیان از قاریان و حافظان بین المللی آستان قدس رضوی به تلاوت آیات نورانی کلام الله وحی پرداخته و ثواب آن را به جانباختگان فاجعه منا تقدیم می‌کنند.