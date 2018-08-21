گفت و گو با جهان ضامن گردشگری پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عیدی صبح سه شنبه در همایش گردشگری خلاق با تکیه بر جایگاه عرفان اسلامی در هنر و معماری صفوی با تاکید بر اینکه اصفهان نه تنها یک کلان شهر، بلکه یک جهان شهر است، اظهار کرد: یک جهان شهر دارای دو خصلت مهم است. نخست اینکه از استعداد جهانی کردن ظرفیت های بومی خود برخوردار است و دوم اینکه می‌تواند به نیازهای فرهنگی شهروندانش پاسخ های جهانی بدهد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اصفهان در دو دوره سلجوقی و صفوی توانسته است به واسطه نوآوری هایی که در خود ایجاد کرده، به جایگاه جهان شهری دست یابد، تا آنجا که مردم اصفهان در این ادوار تاریخی بی‌آنکه به جهان سفر کنند با آن آشنا بودند، چراکه با عصاره‌ای از جهان در اصفهان مواجه بودند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه امروز تبدیل اصفهان به جهان شهر مشروط به کسب سه شاخصه مهم وابسته است، اظهار کرد: نخستین شاخصه این است که اصفهان از زیست‌پذیری فرهنگی برخوردار شود، شهرسازی اقتصادی داشته و از ارتقای سطح کیفی زندگی برخوردار شود. انسان محوری هم دومین شاخصه است که منجر به احترام متقابل شهر و انسان به یکدیگر می‌شود.

عیدی ادامه داد: سومین شاخصه معناگرایی است که از طریق نمادها معانی مختلف را به انسان منتقل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد فضای گفتگویی در شهر یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به جهان شهر است، بیان کرد: شهری می‌تواند با جهان گفتگو کند که از گردشگری پایدار برخوردار باشد.

معاون شهردار اصفهان صنایع خلاق را دیگر مولفه مهم در توسعه گردشگری دانست و گفت: پر و بال دادن به بخش خصوصی و پرهیز از شهرفروشی و همچنین رونق بخشیدن به صنایع خلاق از عوامل مهم در توسعه گردشگری است.

وی اضافه کرد: اصفهان هنوز از ظرفیت های بسیار زیادی به لحاظ کالبدی برخوردار است و می‌تواند با گسترش فضای گفتگویی، پاسخی جهانی به نیازهای فرهنگی شهروندان خود ارائه دهد.