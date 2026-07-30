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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

تخریب کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ در الازرق

تخریب کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ در الازرق

روابط عمومی سپاه از تخریب کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق در پاسخ به جنایت دشمن آمریکایی در قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ۵۵ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَیٰ نَصرِهِم لَقَدِیرٌ

مردم شریف و فهیم اردن؛ همراهی و همکاری صمیمانه شما، به ویژه مواضع صریح گروه هایی از نخبگان اردن عرصه را بر دشمن تنگ و آنها را مستاصل کرده است.

سحرگاه امروز دشمن آمریکایی عاجزانه از رویارویی جوانمردانه نظامی با استفاده از پایگاه های اشغالی در کشور شما و حمله هوایی به دو خانه مسکونی با بمب های سنگر شکن خود، دو خانه ساده مردم محلی در جزیره قشم را هدف قرار داد که پدر، مادر و یک فرزند خانواده شهید و دو کودک دیگر مجروح شدند.

در پاسخ به این جنایت و کمک به شما برای رهایی سرزمین اسلامی اردن از نکبت اشغالگران آمریکایی، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده های اف ۳۵ دشمن امریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف ۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند.

در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.

منطقه ما جای ارتش کودک‌کش که اینگونه با قساوت خانواده های بی گناه را نیمه شب در خواب به خاک و خون می کشد، نیست. مبارزه ما و شما تا اخراج آخرین اشغالگر آمریکایی از سرزمین های اسلامی ادامه خواهد یافت.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

کد مطلب 6903776
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      18 4
      پاسخ
      درودخدا برمسلمین خالص منطقه و محورمقاومت.
    • NP US ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      19 4
      پاسخ
      از قشم درود می فرستم به همه رزمندگان فرماندهان مقاوت و سپاه ، بسیج شجاع سلحشور کشور ایران قوی ، به قدرت خداوند ایمان داشته باشید که خداوند یکتا همیشه در قلب ها همراه همیشگی شماست در برابر ظلم استعمار نسل کشی جنایت تعرض بیگانگان بر علیه خاک کشورها منافع ملی کشورها ، غیرنظامیان و کودکان 🇮🇷 خداوند پشت پناه همه ی شما در دفاع از حق عدالت 🤲
    • مجنبی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      17 4
      پاسخ
      دست خدا بالاترین دستهایت انشاالله جمهوری اسلامی این جنایتکاران کودک کش را رها نکرده وبساط آنها را از سرزمینهای اسلامی جمع وانان رابه فلاکت می اندازند
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      14 5
      پاسخ
      خدا قوت لشگر خدا.
    • قدرت طهماسبی IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      12 6
      پاسخ
      ایران مثل عراق، سوریه، غزه ، لبنان ، ویتنام ، افغانستان و..‌نیست ، ایران محل دفن ظالمان عالم و جنایتکاران جنگی و تاریخ است .
    • مسعود IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      10 5
      پاسخ
      درود بر شما.
    • نیما IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      7 2
      پاسخ
      خدا قوت و دست مریزاد. به امید خدا پشت سر هم از این خبر ها بشنویم.
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      9 1
      پاسخ
      خدا قوت

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