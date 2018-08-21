یاسمن‌دخت دباغ مدیر اجرایی گالری فرمانفرما درباره برگزاری نمایشگاه و نکوداشت جهانگیر درویش از معماران ایرانی به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه «خاطرات کاغذی» جهانگیر درویش از روز ۲ شهریورماه به مدت ۲ هفته در گالری فرمانفرما به نمایش در می آید. همچنین همزمان با تولد ۸۵ سالگی وی در ۱۳ شهریور، مراسم نکوداشت این استاد معماری ایران در گالری فرمانفرما برگزار می شود.

وی با اشاره به جزییات این مراسم نکوداشت بیان کرد: در این مراسم که از ساعت ۱۶ آغاز می شود، ایران درودی، جهانگیر درویش و تکتم فرمانفرماییان سخنرانی خواهند داشت و جشن تولد ۸۵ سالگی جهانگیر درویش نیز خاتمه مراسم خواهد بود.

دباغ در توضیح نمایشگاه «خاطرات کاغذی» نیز گفت: این نمایشگاه شامل آثار اسکیس و نقاشی دوران جوانی جهانگیر درویش است که در ۳ الی ۴ دقیقه کشیده شده اند و بیانگر دنیای معمارانه و سرشار از خط و سطح این هنرمند است، به همین دلیل عنوان «خاطرات کاغذی» برای آن انتخاب شده است.

به گزارش مهر، نمایشگاه «خاطرات کاغذی» جمعه دوم شهریورماه در گالری فرمانفرما به نشانی کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ افتتاح می شود.