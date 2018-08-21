برخورد پلیس راهور با تخلفات خودروهای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: پلیس راهور با خودرو های دولتی که مقررات عبور ومرور را رعایت نکنند، برابر مقررات برخورد قانونی خواهد کرد .

وی با اشاره به اینکه تفاوتی بین پلاک خودروها برای پلیس وجود ندارد، افزود: پلیس با هر خودرویی با هر پلاکی اعم از شخصی، عمومی و دولتی که مرتکب تخلف شود، برخورد می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از نظر پلیس، همه در مقابل قانون برابرند و قطعا در خصوص خودروهای متخلف دستگاه های دولتی سخت گیری بیشتر می کند.

سرهنگ شیری تصریح کرد: خودروهای دولتی باید علاوه بر پلاک دولتی، بغل نویسی اداره یا سازمان دولتی متبوع را داشته باشد .

این مقام انتظامی در پایان گفت: رانندگان خودروهای دولتی و حمل ونقل عمومی به دلیل اینکه الگو سایر رانندگان در اجرای مقررات عبور و مرور هستند، انتظار می رود قوانین و مقررات عبور و مرور را بیشتر رعایت کنند.