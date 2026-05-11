به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین آیین گرامیداشت امین ایران که امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در تالار وحدت برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: حدود یک سوم شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای ما در حوزه ICT هستند. طبیعتاً میبینیم که اتفاقات خوبی رقم خورده، شرکتهایی در کشور شکل گرفته و بلوغ پیدا کرده که امکان رقابت با شرکتهای مشابه در سطح دنیا را دارند و بعضاً شرکتهایی داریم که به لحاظ توان فنی و ظرفیتهایی که پیدا کردند، حتی عملاً دست بالا را هم در بعضی از حوزهها داریم.
به گفته وزیر ارتباطات، واقعیت ماجرا این است که این خودباوری و این شجاعت و این دل در میدان علم و فناوری زدن، همه درسآموختههایی بود که از شهدای عزیزمان آموختیم و امیدواریم انشاءالله در همین مسیر بتوانیم حرکت کنیم.
هاشمی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت اینترنت و اقدامات انجامشده برای شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارها، گفت: یکی از موضوعاتی که به صورت طبیعی به عنوان یک مطالبه به حق مردم و کسبوکارها از مجموعه حاکمیت هست، بحث دسترسی با کیفیت به اینترنت است. طبیعتاً برآمده از شرایط حاکم بر کشور در شرایط جنگی که بر ما تحمیل شد، عملاً به صلاحدید مراجع ذیربط این دسترسیها محدود شد. اتفاقی که افتاد این است که در این اثنا، با وجود اینکه ما پایداری ارتباطات داخل کشور و خدمات را در حوزههای بخش خصوصی و دولت شاهد هستیم، اما واقعیت ماجرا این است که آسیبهایی هم برای عدم دسترسی به اینترنت اتفاق افتاده که اعداد و ارقامش را هم خدمت مردم عزیز گزارش کردیم.
او تأکید کرد: طبیعتاً وزارت ارتباطات با توجه به نقش ذاتیای که در این خصوص دارد و به نمایندگی از مردم، واقعاً شبانهروز در حال تلاش است که انشاءالله ما بتوانیم این ظرفیت یعنی دسترسی با کیفیت و مدیریت مناسب را به آحاد مردم ایران ارائه دهیم. جلسات مکرری با همه عزیزان در حوزههای مختلف داشتیم. نکته مهمی که من میخواهم اینجا تأکید کنم این است که قوه عاقله کشور و مدیران ارشد نظام به این باور رسیدهاند که این یک نیاز است. طبیعتاً در بحثی که ما دنبال میکنیم، بحث زمانه به واسطه جنگی که بر ما تحمیل شد این اتفاق (ایجاد محدودیت) افتاده است. امیدواریم انشاءالله از این شرایط سریعتر عبور بکنیم.
وزیر ارتباطات افزود: حتماً و یقیناً این را من خدمت شما عرض بکنم که تلاش ما این است که در اسرع وقت، اگر بشود همین فردا این موضوع را حل کنیم.
هاشمی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات اپراتورها در ارائه اینترنت پرو به کاربران گفت: بحث اینترنت کسبوکار یکی از موضوعاتی بود که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. مشخصاً بعد از اتفاقات دیماه، در آن شورا صرفاً برای شرایط امنیتی و شرایط بحرانی مقرر شد که بحث اینترنت کسبوکارها قطع نشود. صرفاً برای شرایط خاص و در ساعتهای محدود و شرایط امنیتی، محدودیتهایی اعمال شد. بعداً در ادامه، نام این دسترسی برای کسبوکارها در شرایط خاص و شرایط بحران، «اینترنت پرو» نامگذاری شد.
به گفته وی، در فرآیند واگذاری اینترنت پرو یا همان اینترنت کسبوکارها، جاهایی از مسیر تدوینشده و مصوبه فاصله گرفته شد. هم سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و رادیویی (سازمان تنظیم مقررات) عملاً تذکرات لازم را داد و هم از آن طرف قوه قضاییه ورود کرد به موضوع. طبیعتاً تخلفهایی در این خصوص انجام شده که با جدیت در حال پیگیری است.
هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره خط سفید برخی سلبریتی ها که در دوره جنگ اظهاراتی علیه کشور داشته اند، گفت: یک نکته را خدمت شما عرض کنم؛ یکی از ویژگیهایی که در بحث کسبوکار وجود دارد این است که کسبوکارهای ما این مسئولیت را میپذیرند. باور ما این است که کسبوکارهای ما و همه مردم عزیز ما که در صحنههای مختلف انقلاب حضور ویژهای داشتند و با بصیرت و با نگاه ویژه و آگاهانه ورود کردند، مردم بسیار فهیم و آگاهی هستند. بحثی که وجود دارد این است که طبیعتاً در بحث این کسبوکار هم با همین نگاه، افرادی که از این ظرفیت استفاده میکنند مسئولیتپذیری هم دارند. این ظرفیت اشکالاتی در فرآیند اجرا داشت و سلبریتیهایی هم بودند که اظهارنظرهایی کردند، اما این موارد طبیعتاً سازوکار قضایی دارد و دیگر حوزه فنی و حوزه ارتباطی نیست.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: کلیات ماجرا این است که ما طبیعتاً به مردم باور داریم و نگاه قیممآبانه به مردم عزیزمان نباید داشته باشیم. مردم ما مردمی هستند که در همه صحنههای دفاع حضور داشتند و حضور هم خواهند داشت و همه این شبها میبینیم که دارند چه کار میکنند. ما باید واقعاً این را توی ذهنمان و به این باور و این نگاه برسیم و انشاءالله توی مسیری حرکت بکنیم که نیازهای مردم را پاسخ بدهیم.
هاشمی درباره حمایت از سکوهای داخلی گفت: در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، به صورت طبیعی میزان درخواستهایی که سمت سکوهای داخلی آمد، به خصوص پیامرسانها، به صورت فزاینده رشد داشت. به این معنا که ما در بعضی از این سکوها و پیامرسانها شاهد رشد بیش از صد درصدی بودیم.
هاشمی اضافه کرد: در این شرایط، عملاً ارائه خدمت به مردم دچار اشکالات و اختلالاتی میشد و اینجا وزارت ارتباطات ورود کرد. در بحث تأمین زیرساختهای مورد نیاز سکوهای داخلی و پیامرسانهای داخلی، حمایت ویژهای کرد که واقعاً در ایام اخیر، این حمایت بسیار برجسته و ویژه بود.
وزیر ارتباطات افزود: در شرایط جنگ رمضان، عملاً بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی مورد اصابت قرار گرفت که عدد کوچکی نیست. ولی همکاران ما در اپراتورهای مختلف و همچنین همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات، واقعاً تلاش کردند که در این شبکه عظیم که در سرتاسر کشور پهن شده، عملاً اختلالی در حوزه ارتباطات و ارتباط بین مردم و همچنین ارائه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی و نیمهحضوری اتفاق نیفتد. به جز همان لحظات ابتدایی که بالاخره شاهد بودیم.
او تأکید کرد: وقتی ما میگوییم پایداری خدمات، یعنی با وجود همه مسائل و مشکلات، از جمله مسائل مرتبط با حملات سایبری، خدمات پایدار ماند و مردم خدماتشان را دریافت کردند.
