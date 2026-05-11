به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت برق منطقه‌ای تهران و اولین «رصدخانه برق تهران»، گفت: نیروهای صنعت برق در دوران جنگ تحمیلی سوم عملکرد بسیار درخشانی داشتند و تهدیدات دشمن در حوزه برق در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران،، قطعی‌های شبکه برق در استان تهران به سرعت برطرف می‌شد و اکنون باید عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی جبران شود.

عسگری تأکید کرد که با برگزاری مستمر جلسات، مشکلات واگذاری زمین و اتصال به شبکه برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های خورشیدی باید سریعاً حل شود.

او افزود: چند سرمایه‌گذار برای احداث ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی اعلام آمادگی کرده‌اند و برای احداث پست برق نیز همکاری خواهند کرد.

در این بازدید، گزارش شد که ۳۰ درصد پست‌های برق کشور در شهر تهران قرار دارد و مدیریت آنها از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود.

همچنین گفته شد، مصرف انرژی در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز در این مراسم گفت: با استفاده از کنتورهای هوشمند، مصرف برق بخش‌های اداری، تجاری و مسکونی تحت کنترل است و در صورت عبور از حد مجاز، برق به صورت خودکار قطع می‌شود.

او خواستار تأمین سوخت مولدها برای جلوگیری از قطع برق ۱۵۰ هزار مشترک تهران شد.

به گفته این مقام صنعت برق، احداث ۹۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام منازل تهران در دست اقدام است و پتانسیل پشت‌بام منازل در تهران به ۱۵۰۰ مگاوات می‌رسد.

در پایان این مراسم، یک نیروگاه خورشیدی در سایت برق منطقه‌ای تهران بزرگ با حضور معاون استاندار افتتاح شد.