دری: جبهه مقاومت هیمنه پوشالی دشمنان را در هم شکسته است

گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ملت ایران خواستار انتقام الهی از عاملان جنایت و خونریزان تاریخ معاصر هستند و باور دارند که وعده الهی درباره نابودی ظلم و پیروزی جبهه حق تحقق خواهد یافت.
وی افزود: فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، ریشه در اعتقادات ملت ایران دارد و مردم مؤمن و انقلابی کشور، شهادت در راه خدا را عزت و افتخار میدانند و هرگز زیر بار ذلت و سلطه مستکبران نخواهند رفت.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به مقاومت جریانهای مردمی و جبهه مقاومت در منطقه تصریح کرد: اکنون جبهه مقاومت با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مجاهدت، هیمنه پوشالی دشمنان را در هم شکسته و نشان داده است .
وی ادامه داد: قدرتهای استکباری با وجود برخورداری از تجهیزات و حمایتهای گسترده، در برابر اراده ملتهای مقاوم ناتوان هستند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: دشمنان اسلام و انقلاب باید بدانند ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و شعار «هیهات مناالذله» در برابر هیچ قدرت زورگو و جنایتکاری عقبنشینی نخواهد کرد و مسیر عزت، استقلال و مقاومت را با قدرت ادامه میدهد.
وی افزود: ملت ایران هرگز در برابر زورگویی و جنایتهای نظام سلطه تسلیم نخواهد شد و با اتکا به قدرت الهی، ولایت و وحدت ملی، در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و حقوق ملت با صلابت ایستاده است.
