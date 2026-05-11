افزایش قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید ۱۹۸ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه با روند افزایشی همراه بود.

بر اساس نرخ‌های اعلامی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۹ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۹۴ میلیون تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سبزه‌میدان نیز نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۵ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۴۶۷۴ دلار رسیده است.

در همین حال، معاملات امروز تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با افزایش ملایم نرخ ارزهای اصلی همراه بود؛ روندی که در ادامه رشد روزهای اخیر رقم خورده است.

بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا به ۱۴۷ هزار و ۷۱۶ تومان رسید که نسبت به روز گذشته افزایش محدودی را ثبت کرده است. همچنین یورو با نرخ ۱۷۴ هزار و ۱۳۰ تومان معامله شد.

قیمت حواله درهم امارات نیز در معاملات امروز به ۴۰ هزار و ۲۲۲ تومان رسید که نسبت به روز قبل رشد اندکی را نشان می‌دهد.