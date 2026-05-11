به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی‌پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشترکین، عملیات اجرایی در بخشی از خطوط شهرستان بویراحمد انجام می شود.

وی افزود: بر همین اساس، جریان گاز در بخش «کبگیان» شامل شهر «چیتاب» و روستاهای «ساران» و «دره گرم دمچنار» روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۸ صبح قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این قطعی گاز در صورت مساعد بودن شرایط جوی، به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط مشترکین در زمان قطع و وصل گاز، بیان کرد: از عموم مردم و ساکنان این مناطق درخواست می‌شود در طول مدت قطع گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی و کنتورها خودداری کنند.

طالبی پور با بیان اینکه پس از پایان عملیات، مأموران شرکت گاز نسبت به وصل مجدد جریان گاز اقدام می کنند، اضافه کرد: شماره تلفن ۱۹۴ پاسخگوی سوالات و حوادث احتمالی مشترکین است.