  استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

قطعی ۱۰ ساعته گاز در بخش «کبگیان» بویراحمد؛شبکه گازرسانی توسعه می‌یابد

یاسوج-مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد از قطع ۱۰ ساعته جریان گاز در بخش کبگیان شهرستان بویراحمد طی روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه به دلیل عملیات توسعه شبکه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی‌پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشترکین، عملیات اجرایی در بخشی از خطوط شهرستان بویراحمد انجام می شود.

وی افزود: بر همین اساس، جریان گاز در بخش «کبگیان» شامل شهر «چیتاب» و روستاهای «ساران» و «دره گرم دمچنار» روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۸ صبح قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این قطعی گاز در صورت مساعد بودن شرایط جوی، به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط مشترکین در زمان قطع و وصل گاز، بیان کرد: از عموم مردم و ساکنان این مناطق درخواست می‌شود در طول مدت قطع گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی و کنتورها خودداری کنند.

طالبی پور با بیان اینکه پس از پایان عملیات، مأموران شرکت گاز نسبت به وصل مجدد جریان گاز اقدام می کنند، اضافه کرد: شماره تلفن ۱۹۴ پاسخگوی سوالات و حوادث احتمالی مشترکین است.

