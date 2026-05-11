تخریب یک منزل مسکونی بر اثر انفجار مهیب در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فضلی اظهار کرد: انفجار منزل مسکونی در خیابان جهانگیری اراک که حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز دوشنبه روی داد و بر اساس گفته همسایگان و کسبه محل، یک نفر در آن منزل زندگی می‌کند اما در حال حاضر مشخص نیست که در زمان وقوع حادثه در منزل حضور داشته است.

وی افزود: عملیات آواربرداری ادامه دارد و تعداد مصدومین احتمالی بعد از اتمام عملیات آواربرداری مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک بیان کرد: مطابق شواهد و قرائن اولیه، علت احتمالی این انفجار، نشت گاز شهری بوده است اما در این خصوص هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم و علت نهایی انفجار متعاقبا اعلام خواهد شد